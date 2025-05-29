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2,6 тысячи ДТП за 9 месяцев — новый умный модуль остановит эпидемию аварий на самокатах

2:28
Наука

Электросамокаты давно перестали быть просто развлечением — сегодня это полноценный вид транспорта, особенно в городах. Удобные, доступные и экологичные, они захватывают улицы мегаполисов. Но вместе с ростом популярности растёт и число аварий.

Электросамокат
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Электросамокат

2,6 тысячи ДТП за 9 месяцев

Согласно статистике, только за период с января по сентябрь 2023 года в России произошло 2 640 аварий с участием электросамокатов и других СИМ (средств индивидуальной мобильности). Проблема в том, что доступность самокатов позволяет пользоваться ими людям без подготовки, а значит — с минимальным опытом и реакцией.

Даже при разрешённой скорости 25 км/ч такие устройства могут быть опасны и для самих водителей, и для окружающих.

Технология, способная изменить правила игры

Команда учёных из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" представила решение — прототип системы предотвращения столкновений. Разработка может стать настоящим прорывом в сфере микромобильности.

"Мы создали компактный модуль, который устанавливается в рулевую колонку самоката и не мешает его использованию", — рассказывает ассистент кафедры САПР Георгий Колев.

Как работает "умный" модуль

В основе — набор датчиков: камеры, дальномеры, ультразвуковой сенсор и алгоритмы распознавания препятствий. Устройство фиксирует обстановку вокруг с углом обзора 108° сверху и 42° сбоку, обеспечивая почти полное понимание ситуации.

Обработка информации занимает всего 0,7 секунды — этого достаточно, чтобы замедлиться или остановиться до столкновения. Питание — от аккумулятора самоката. Встроена специальная плата для стабилизации напряжения и подключения дополнительных устройств.

Лёгкий, умный, готов к развитию

Вес системы — всего 360 г, размеры — 10x20 см. Устройство уже готово к тестам и дальнейшему совершенствованию.

"Мы планируем улучшить функциональность и наладить серийное производство. Это повысит безопасность и улучшит пользовательский опыт", — добавляет Колев.

Уточнения

Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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