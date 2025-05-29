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Морские роботы и тайны океана: в Петербурге начнут создавать технологии завтрашнего дня

2:36
Наука

Что, если совсем скоро подводные технологии выйдут на новый уровень, а в центре этих перемен окажется Петербург?

Подводный аппарат
Фото: https://commons.wikimedia.org by tom jervis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Подводный аппарат

В Пушкинском районе города планируют построить уникальный научно-технологический центр "Невская дельта". В его структуре предусмотрен Центр по развитию морской робототехники, который станет точкой притяжения для передовых исследований и разработок в этой сфере.

Где появится будущий центр

"Невская дельта" разместится на территории Пушкинского района, а также частично охватит Приморскую учебно-научную базу СПбГМТУ в Ленобласти. Это место выбрано не случайно — здесь уже есть инфраструктура, которую можно интегрировать в новый проект.

Что будет внутри

Будущий центр обещает впечатляющую начинку:

  • Административно-учебный корпус.
  • Лабораторные и испытательные комплексы.
  • Морской полигон для подводных операций.
  • Системы управления полигонами.

Все это создаёт идеальные условия для тестирования и запуска новых решений в подводной технике.

Зачем это нужно

По словам начальника управления промышленных проектов СПбГМТУ Дениса Морозова, проект станет результатом тесного сотрудничества с СПбГУ. Совместная работа направлена на синхронизацию инициатив в рамках инновационного кластера "Приморская долина".

"В результате сотрудничества СПбГМТУ и СПбГУ по синхронизации проектов создания инновационных научно-технологических центров в ИНТЦ 'Невская дельта' на территории 'Приморская долина', планируется создать Центр по развитию морской робототехники", — отметил Морозов.

Привлекательные условия для бизнеса

Компании-резиденты ИНТЦ получат мощную поддержку:

  • Освобождение от налога на прибыль, имущество и НДС на 10 лет.
  • Снижение страховых взносов до 15%.
  • Компенсации по таможенным платежам.

Такие меры сделают центр не только научной площадкой, но и выгодной зоной для высокотехнологичного бизнеса.

Какие направления будут развивать

Помимо морской робототехники, в центре будут работать над:

  • Энергетикой и экологией.
  • Нефтегазовыми технологиями.
  • Агротехнологиями и медициной.
  • Цифровым моделированием.
  • Биотехнологиями и ИИ.

Это создаёт почву для мультидисциплинарных открытий и прорывов, которые изменят облик целых отраслей.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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