Морские роботы и тайны океана: в Петербурге начнут создавать технологии завтрашнего дня

Что, если совсем скоро подводные технологии выйдут на новый уровень, а в центре этих перемен окажется Петербург?
В Пушкинском районе города планируют построить уникальный научно-технологический центр "Невская дельта". В его структуре предусмотрен Центр по развитию морской робототехники, который станет точкой притяжения для передовых исследований и разработок в этой сфере.
"Невская дельта" разместится на территории Пушкинского района, а также частично охватит Приморскую учебно-научную базу СПбГМТУ в Ленобласти. Это место выбрано не случайно — здесь уже есть инфраструктура, которую можно интегрировать в новый проект.
Будущий центр обещает впечатляющую начинку:
Все это создаёт идеальные условия для тестирования и запуска новых решений в подводной технике.
По словам начальника управления промышленных проектов СПбГМТУ Дениса Морозова, проект станет результатом тесного сотрудничества с СПбГУ. Совместная работа направлена на синхронизацию инициатив в рамках инновационного кластера "Приморская долина".
"В результате сотрудничества СПбГМТУ и СПбГУ по синхронизации проектов создания инновационных научно-технологических центров в ИНТЦ 'Невская дельта' на территории 'Приморская долина', планируется создать Центр по развитию морской робототехники", — отметил Морозов.
Компании-резиденты ИНТЦ получат мощную поддержку:
Такие меры сделают центр не только научной площадкой, но и выгодной зоной для высокотехнологичного бизнеса.
Помимо морской робототехники, в центре будут работать над:
Это создаёт почву для мультидисциплинарных открытий и прорывов, которые изменят облик целых отраслей.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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