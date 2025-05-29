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Невидимый враг в кишечнике: что мешает собакам переваривать пищу

2:40
Наука

Собаки, как и люди, страдают от расстройств пищеварения. Но что, если причина кроется не в питании или инфекциях, а в… отсутствии нужных бактерий?

Щенок на приёме у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Щенок на приёме у ветеринара

Кто и что исследовал

Исследователи из Иркутского государственного аграрного университета, СПбГУ ветеринарной медицины и Лимнологического института СО РАН провели масштабное микробиологическое исследование. В нём участвовали 12 беспородных собак из приюта: щенки, здоровые взрослые и взрослые с признаками пищеварительных проблем.

Уникальность исследования — в применении анализа ДНК для изучения состава микрофлоры кишечника. Этот метод позволяет точно определить, какие бактерии обитают внутри организма.

Главный вывод: три бактерии-защитника

"Главное открытие исследователей: у собак с расстройством пищеварения заметно снижается количество определенных защитных бактерий. Эти микроорганизмы (Blautia, Faecalibacterium и Peptacetobacter hiranonis), которые поддерживают здоровье кишечника и не дают развиваться проблемам с пищеварением", — говорится в сообщении.

Когда этих полезных бактерий становится меньше, нарушается баланс всей микрофлоры. Это может привести к воспалениям, снижению иммунитета и проблемам с усвоением пищи.

Что происходит при дисбалансе

Интересный факт: у больных собак резко возрастало количество Lactobacillus johnsonii — с 5% до 22%. Учёные считают, что эти бактерии пытаются "спасти ситуацию" — снимают воспаление и укрепляют защитные силы организма.

Кроме того, у щенков и собак с нарушениями пищеварения наблюдалось меньшее разнообразие бактерий. Это значит, что их кишечная микрофлора более уязвима. Часто у таких собак встречаются и условно-патогенные микробы — те, что могут навредить при слабом иммунитете.

Будущее: экспресс-тесты и персонализированное лечение

"Наша работа поможет создать простые тесты для определения важных групп бактерий в кишечнике собак. С их помощью ветеринары смогут точнее выявлять причины расстройств пищеварения и подбирать действенное лечение для домашних питомцев", — отметил доктор биологических наук Александр Сухинин.

Открытие российских учёных открывает путь к более точной диагностике и лечению пищеварительных проблем у собак. Возможно, уже скоро визит к ветеринару будет начинаться не с осмотра, а с анализа микробиома.

Уточнения

Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на - область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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