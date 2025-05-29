Как кристаллы из пара могут изменить переработку нефти

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли один научный прорыв изменить всю отрасль? В России разработан метод получения цеолитов — материалов, без которых невозможна эффективная очистка нефти. И главное — теперь это можно сделать быстрее и дешевле.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ильинский НПЗ

Цеолиты: незаметные герои нефтехимии

Цеолиты — это микропористые кристаллы, незаменимые в качестве катализаторов в нефтепереработке. Они отвечают за кислотность бифункциональных катализаторов, без которых невозможно удалить из нефти вредные примеси.

Кристаллы из пара — как это работает

Обычно получение цеолитов — процесс затратный: много воды, времени и энергии. Исследователи из Федерального исследовательского центра "Институт катализа СО РАН" предложили другой путь — парофазную кристаллизацию. При этом способе кристаллы образуются напрямую из пара, минуя жидкую фазу.

Отечественное качество против зарубежного: пора наверстывать

"Пока российские цеолиты уступают импортным: у нас — кристаллы размером до 1 микрометра, у конкурентов — всего 300-400 нанометров", — объясняет научный сотрудник института Алина Брагина. Это сильно влияет на эффективность очистки нефти.

Что дальше

Команда работает над тем, чтобы сделать метод ещё более доступным. Параллельно ведутся лабораторные испытания и попытки масштабирования. В планах — протестировать новые нанокристаллы в реальных химических процессах.

Уточнения

Нефтехимия - раздел химии, изучающий механизм превращений углеводородов нефти и природного газа в полезные продукты и сырьевые материалы.

