Как кристаллы из пара могут изменить переработку нефти

Может ли один научный прорыв изменить всю отрасль? В России разработан метод получения цеолитов — материалов, без которых невозможна эффективная очистка нефти. И главное — теперь это можно сделать быстрее и дешевле.
Цеолиты — это микропористые кристаллы, незаменимые в качестве катализаторов в нефтепереработке. Они отвечают за кислотность бифункциональных катализаторов, без которых невозможно удалить из нефти вредные примеси.
Обычно получение цеолитов — процесс затратный: много воды, времени и энергии. Исследователи из Федерального исследовательского центра "Институт катализа СО РАН" предложили другой путь — парофазную кристаллизацию. При этом способе кристаллы образуются напрямую из пара, минуя жидкую фазу.
"Пока российские цеолиты уступают импортным: у нас — кристаллы размером до 1 микрометра, у конкурентов — всего 300-400 нанометров", — объясняет научный сотрудник института Алина Брагина. Это сильно влияет на эффективность очистки нефти.
Команда работает над тем, чтобы сделать метод ещё более доступным. Параллельно ведутся лабораторные испытания и попытки масштабирования. В планах — протестировать новые нанокристаллы в реальных химических процессах.
Нефтехимия - раздел химии, изучающий механизм превращений углеводородов нефти и природного газа в полезные продукты и сырьевые материалы.
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