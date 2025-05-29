Удобрения под подозрением: что на самом деле попадает в землю

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Вы можете этого не заметить, но под вашими ногами — опасность. Микропластик, частицы которого меньше полумиллиметра, всё чаще находят в почве. И, как оказалось, источник загрязнения может быть самым неожиданным — минеральные удобрения.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализ почвы

Что обнаружили учёные

Исследование, проведённое командой Новгородского государственного университета в рамках мегагранта по изучению микропластика, выявило: удобрения с замедленным высвобождением питательных веществ (SRF), популярные среди аграриев, могут быть настоящими "поставщиками" микропластика в почву.

Причина в их оболочках: для регулирования скорости поступления полезных веществ производители используют синтетические полимеры. Но эти материалы не разлагаются и годами остаются в почве, загрязняя её токсичными микрочастицами.

Что именно входит в состав оболочек

С помощью инфракрасной спектроскопии и рентгеновской дифракции учёные определили: в составе — сополимеры полиэтилена, полиакриловой кислоты и её эфиров, а также полиакриламид. Эти вещества не только накапливаются, но и впитывают тяжёлые металлы — например, ионы свинца и кадмия. Источники этих ионов — аэрозоли, коррозия металлов, износ шин.

Почему это опасно

Такие частицы микропластика:

Нарушают жизнь почвенной биоты.

Проникают в растения.

С едой попадают в организм человека.

Сохраняются в окружающей среде веками.

Есть ли решение.

Да. Учёные настаивают: необходимо разработать биоразлагаемые оболочки на основе природных материалов — крахмала, целлюлозы, лигнина и даже сельхозотходов. Кроме того, можно использовать нанотехнологии: покрывать гранулы удобрений мембранами с наночастицами, минимизируя токсичность.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния - неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. Применение минеральных удобрений — один из основных приемов интенсивного земледелия.

