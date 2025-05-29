Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше, чем просто удары: как фитбокс меняет не только тело, но и характер
Весенний ритуал на АИ-100: работает ли чудо-бензин или только звучит
Тайна Потапа: почему он предпочёл Испанию Украине, несмотря на свою поддержку
В 35 минутах езды от Парижа находится малоизвестный замок, который заставит вас забыть о Версале
Этот знак не для галочки: дикая встреча может стоить дороже ремонта
Френч под солнцем и лимоны на пальцах: маникюр, который вы не забудете
Капля сметаны и одно яблоко раз в три дня: подсчитано, что можно купить на среднюю пенсию
Соль делает пищу вкусной — но именно в этом и кроется её опасность
Не тратьте время на ошибки: как правильно посадить вишневое дерево и не пожалеть

Удобрения под подозрением: что на самом деле попадает в землю

1:59
Наука

Вы можете этого не заметить, но под вашими ногами — опасность. Микропластик, частицы которого меньше полумиллиметра, всё чаще находят в почве. И, как оказалось, источник загрязнения может быть самым неожиданным — минеральные удобрения.

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

Что обнаружили учёные

Исследование, проведённое командой Новгородского государственного университета в рамках мегагранта по изучению микропластика, выявило: удобрения с замедленным высвобождением питательных веществ (SRF), популярные среди аграриев, могут быть настоящими "поставщиками" микропластика в почву.

Причина в их оболочках: для регулирования скорости поступления полезных веществ производители используют синтетические полимеры. Но эти материалы не разлагаются и годами остаются в почве, загрязняя её токсичными микрочастицами.

Что именно входит в состав оболочек

С помощью инфракрасной спектроскопии и рентгеновской дифракции учёные определили: в составе — сополимеры полиэтилена, полиакриловой кислоты и её эфиров, а также полиакриламид. Эти вещества не только накапливаются, но и впитывают тяжёлые металлы — например, ионы свинца и кадмия. Источники этих ионов — аэрозоли, коррозия металлов, износ шин.

Почему это опасно

Такие частицы микропластика:

  • Нарушают жизнь почвенной биоты.
  • Проникают в растения.
  • С едой попадают в организм человека.
  • Сохраняются в окружающей среде веками.

Есть ли решение.

Да. Учёные настаивают: необходимо разработать биоразлагаемые оболочки на основе природных материалов — крахмала, целлюлозы, лигнина и даже сельхозотходов. Кроме того, можно использовать нанотехнологии: покрывать гранулы удобрений мембранами с наночастицами, минимизируя токсичность.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния - неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. Применение минеральных удобрений — один из основных приемов интенсивного земледелия.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным
Цветы и растения
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным Аудио 
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Домашние животные
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Украина — провал для Трампа. Он недооценил Россию, которая побеждает Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Весенний ритуал на АИ-100: работает ли чудо-бензин или только звучит
Украина — провал для Трампа. Он недооценил Россию, которая побеждает
Тайна Потапа: почему он предпочёл Испанию Украине, несмотря на свою поддержку
Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России
В 35 минутах езды от Парижа находится малоизвестный замок, который заставит вас забыть о Версале
Этот знак не для галочки: дикая встреча может стоить дороже ремонта
Френч под солнцем и лимоны на пальцах: маникюр, который вы не забудете
Капля сметаны и одно яблоко раз в три дня: подсчитано, что можно купить на среднюю пенсию
Соль делает пищу вкусной — но именно в этом и кроется её опасность
Не тратьте время на ошибки: как правильно посадить вишневое дерево и не пожалеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.