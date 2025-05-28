1000 петафлопс операций в секунду: Китай запустил первые спутники для создания космического суперкомпьютера

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно Китай запустил новые спутники, которые станут первыми элементами будущего космического суперкомпьютера.

Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник CloudSat в представлении художника

На данный момент запущенные спутники уже начали движение к Китаю и являются частью системы космической вычислительной группировки. Эта миссия была реализована с помощью ракеты Long March 2D. По информации, в будущем система может включать тысячи спутников, которые смогут выполнять до 1000 петафлопс операций в секунду.

Китайские инженеры планируют, что такая система позволит обрабатывать данные в реальном времени и интегрировать искусственный интеллект, создавая бесшовную связь между спутниками. Эта связь напоминает сеть компьютеров, подключенных к интернету.

Согласно данным, первые спутники обеспечивают объединенную вычислительную мощность 5 СОЗ и хранилище объемом 30 ТБ, что позволяет им эффективно выполнять возложенные задачи. Ожидается, что к концу года количество спутников увеличится до 50, пишет hvg.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

