1000 петафлопс операций в секунду: Китай запустил первые спутники для создания космического суперкомпьютера

Недавно Китай запустил новые спутники, которые станут первыми элементами будущего космического суперкомпьютера.
На данный момент запущенные спутники уже начали движение к Китаю и являются частью системы космической вычислительной группировки. Эта миссия была реализована с помощью ракеты Long March 2D. По информации, в будущем система может включать тысячи спутников, которые смогут выполнять до 1000 петафлопс операций в секунду.
Китайские инженеры планируют, что такая система позволит обрабатывать данные в реальном времени и интегрировать искусственный интеллект, создавая бесшовную связь между спутниками. Эта связь напоминает сеть компьютеров, подключенных к интернету.
Согласно данным, первые спутники обеспечивают объединенную вычислительную мощность 5 СОЗ и хранилище объемом 30 ТБ, что позволяет им эффективно выполнять возложенные задачи. Ожидается, что к концу года количество спутников увеличится до 50, пишет hvg.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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