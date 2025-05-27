От Земли до Марса за 6 месяцев: как новая ракета изменит будущее космической логистики

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Британский стартап Pulsar Fusion намерен совершить прорыв в космических путешествиях, планируя к 2027 году запустить первую в мире ракету, работающую на термоядерном синтезе.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Компания, уже десять лет занимающаяся разработкой ядерных двигателей, представила свою концепцию термоядерной ракеты, способной вдвое сократить время полета к Марсу, широкой публике.

Ракета Sunbird Migratory Transfer Vehicle, разработанная Pulsar Fusion, по заявлениям компании, сможет развивать скорость до 529 000 километров в час. Это сделает ее самым быстрым двигательным аппаратом, когда-либо созданным человеком, и значительно ускорит космические путешествия.

По словам генерального директора Pulsar Fusion Ричарда Динана, Sunbird будет стартовать не с Земли, а с орбитальных станций, каждая из которых сможет вмещать до пяти ракет.

В представленном видео ракета отделяется от станции и, используя восемь двигателей, стыкуется с большим космическим кораблем для дальнейшего путешествия к далекой планете. Sunbird, доставив корабль к месту назначения, отстыковывается и возвращается к своей станции для повторного использования. Ракеты Sunbird будут использовать два термоядерных двигателя Dual Direct Fusion Drive (DDFD), основанных на принципе ядерного синтеза, который питает Солнце.

Теоретически, такой двигатель может производить значительно больше энергии, чем существующие ракетные двигатели. Pulsar Fusion утверждает, что скорость потока выхлопных газов двигателей DDFD может достигать 500 километров в секунду.

Компания планирует продемонстрировать компоненты своей энергетической системы в текущем году, а к 2027 году провести орбитальные испытания и осуществить ядерный синтез в космосе.

Sunbird сможет доставлять на Марс грузы весом от 1 000 до 2 000 килограммов. Согласно данным компании, ракеты смогут доставлять коммерческие грузы, такие как жилые модули и оборудование, на Марс менее чем за шесть месяцев.

Sunbird также можно использовать для транспортировки зондов в Солнечной системе, поддержки миссий по добыче полезных ископаемых с астероидов и доставки телескопов в дальний космос.

Стоимость каждой ракеты составит около 70 миллионов долларов, однако, по словам Динана, эта цена компенсируется "значительной отдачей" благодаря использованию ракет в орбитальной логистике, научных миссиях и развертывании инфраструктуры.

Успех проекта зависит от орбитальных испытаний и развития технологий, но в случае успеха Pulsar Fusion космос станет значительно ближе, пишет aikyn.

Уточнения

Си́нтез (др -греч. σύνθεσις «соединение, складывание, связывание»; от συν-«совместное действие, соучастие» + θέσις «расстановка, размещение, распределение, <место>положение») — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.



