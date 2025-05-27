Эта картина породила слухи о путешествиях во времени: детали, которые не оставляют равнодушными

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Картина "Обручение Бёрнса и Мэри из Хайленда", созданная примерно в 1882 году Р. Джози и Дж. Арчером, представляет собой сцену признания в любви между известным шотландским поэтом Робертом Бёрнсом и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл.

Фото: www.flickr.com by gordonplant, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краски

На полотне изображена пара, стоящая у реки Эйр и смотрящая друг на друга. В руках у обоих персонажей находятся темные прямоугольные предметы с закругленными краями, напоминающие ранние модели iPhone.

Эта странная деталь вызвала дискуссии среди искусствоведов и зрителей, породив предположения о способности национального поэта Шотландии к тайным путешествиям во времени. Особое внимание обращается на то, что картина была написана за 125 лет до появления популярного смартфона, как сообщает Daily Star.

Гравюра изображает момент обмена Библиями между Мэри Кэмпбелл (также известной как Хайлендская Мэри, 1763-1786) и шотландским поэтом Робертом Бёрнсом (1759-1796) на берегу реки Фейл в Южном Эйршире, Шотландия, 14 мая 1786 года.

Уточнения

Полотно — картина художника, выполненная на холсте.



