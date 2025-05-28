Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торт вместо роскоши: Орбакайте отметила 54-летие в Таллине без Пугачёвой и сыновей
Хотите удивить родных из простых продуктов? Бюджетно, полезно и неожиданно: капуста с клюквой
Джинсовая юбка снова в деле: 16 образов, которые хочется повторять каждый день
Масляная слеза под машиной: как она выльется в катастрофу
Шнуров возвращает в 90-е: новая песня Жигули — окунитесь в эпоху любви и ностальгии
Лайфхаки кухни: как сделать майонез дома за 2 минуты
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Один город — столько контрастов: где в Скандинавии смешались восток и север
Огуречная формула успеха: расстояние, глубина и один неожиданный приём

Море без берегов и с водорослями вместо суши — что скрывает Саргассово пятно в Атлантике

2:06
Наука

Море без берегов? И при этом оно существует наравне с другими — с глубинами до 6 000 метров, тёплой солёной водой и целой экосистемой, не похожей ни на одну другую. Саргассово море — словно пятно на глобусе, которое никто не может очертить карандашом.

На дне моря
Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На дне моря

Где прячется самое странное море планеты

Оно расположено в центре Атлантики, и его границы — не суша, а океанические течения. Их замкнутый круг удерживает воду и всё, что в ней — водоросли, планктон, мусор, даже корабли. Иногда — буквально.

Своё название море получило от саргассов — водорослей с пузырьками, похожими на виноград. Их масса колеблется от 4 до 11 млн тонн. Именно в этих зарослях откладывает икру европейский угорь, преодолевая ради этого 8 000 километров, а потом погибает.

Остров из мусора

Здесь удивительно тихо, вода почти не двигается, и это превращает море в огромную ловушку для всего, что плавает. Пластик, обломки, отходы — всё, что может дрейфовать, оседает в саргассах. За это Саргассово море называют "мусорным континентом". А ведь ещё недавно оно было домом для черепах, тунцов, макрелей, акул и дельфинов.

Рай для мифов и страхов

  • "Море-трясина" - корабли будто залипают в водорослях и теряются навсегда.
  • Корабли-призраки - якобы до сих пор блуждают в водах, окутанных туманом.
  • Морские чудовища - выдуманные обитатели глубоководных бездн, которые, возможно, только ждут, чтобы показаться.

Что оставили моряки прошлого

Колумб первым описал это море, отмечая его странную тишину, тёплую воду и пугающий штиль. В эпоху парусников попасть сюда значило застрять без еды и шанса выбраться. Сегодня технический прогресс избавил нас от этой участи. А вот мифы — остались. И, кажется, никуда не собираются исчезать.

Уточнения

Сарга́ссово мо́ре — район антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане, ограниченный течениями: на западе — Гольфстримом, на севере — Северо-Атлантическим, на востоке — Канарским, на юге — Северным Пассатным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Домашние животные
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Сводка с фронта: НАТО провела очередной шабаш, Зеленский продолжает угрожать из бункера Дмитрий Плотников Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Последние материалы
Торт вместо роскоши: Орбакайте отметила 54-летие в Таллине без Пугачёвой и сыновей
Хотите удивить родных из простых продуктов? Бюджетно, полезно и неожиданно: капуста с клюквой
Джинсовая юбка снова в деле: 16 образов, которые хочется повторять каждый день
Масляная слеза под машиной: как она выльется в катастрофу
Море без берегов и с водорослями вместо суши — что скрывает Саргассово пятно в Атлантике
Шнуров возвращает в 90-е: новая песня Жигули — окунитесь в эпоху любви и ностальгии
Лайфхаки кухни: как сделать майонез дома за 2 минуты
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Один город — столько контрастов: где в Скандинавии смешались восток и север
Огуречная формула успеха: расстояние, глубина и один неожиданный приём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.