Море без берегов и с водорослями вместо суши — что скрывает Саргассово пятно в Атлантике

Море без берегов? И при этом оно существует наравне с другими — с глубинами до 6 000 метров, тёплой солёной водой и целой экосистемой, не похожей ни на одну другую. Саргассово море — словно пятно на глобусе, которое никто не может очертить карандашом.
Оно расположено в центре Атлантики, и его границы — не суша, а океанические течения. Их замкнутый круг удерживает воду и всё, что в ней — водоросли, планктон, мусор, даже корабли. Иногда — буквально.
Своё название море получило от саргассов — водорослей с пузырьками, похожими на виноград. Их масса колеблется от 4 до 11 млн тонн. Именно в этих зарослях откладывает икру европейский угорь, преодолевая ради этого 8 000 километров, а потом погибает.
Здесь удивительно тихо, вода почти не двигается, и это превращает море в огромную ловушку для всего, что плавает. Пластик, обломки, отходы — всё, что может дрейфовать, оседает в саргассах. За это Саргассово море называют "мусорным континентом". А ведь ещё недавно оно было домом для черепах, тунцов, макрелей, акул и дельфинов.
Колумб первым описал это море, отмечая его странную тишину, тёплую воду и пугающий штиль. В эпоху парусников попасть сюда значило застрять без еды и шанса выбраться. Сегодня технический прогресс избавил нас от этой участи. А вот мифы — остались. И, кажется, никуда не собираются исчезать.
Сарга́ссово мо́ре — район антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане, ограниченный течениями: на западе — Гольфстримом, на севере — Северо-Атлантическим, на востоке — Канарским, на юге — Северным Пассатным.
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