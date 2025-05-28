Море без берегов и с водорослями вместо суши — что скрывает Саргассово пятно в Атлантике

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Море без берегов? И при этом оно существует наравне с другими — с глубинами до 6 000 метров, тёплой солёной водой и целой экосистемой, не похожей ни на одну другую. Саргассово море — словно пятно на глобусе, которое никто не может очертить карандашом.

Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На дне моря

Где прячется самое странное море планеты

Оно расположено в центре Атлантики, и его границы — не суша, а океанические течения. Их замкнутый круг удерживает воду и всё, что в ней — водоросли, планктон, мусор, даже корабли. Иногда — буквально.

Своё название море получило от саргассов — водорослей с пузырьками, похожими на виноград. Их масса колеблется от 4 до 11 млн тонн. Именно в этих зарослях откладывает икру европейский угорь, преодолевая ради этого 8 000 километров, а потом погибает.

Остров из мусора

Здесь удивительно тихо, вода почти не двигается, и это превращает море в огромную ловушку для всего, что плавает. Пластик, обломки, отходы — всё, что может дрейфовать, оседает в саргассах. За это Саргассово море называют "мусорным континентом". А ведь ещё недавно оно было домом для черепах, тунцов, макрелей, акул и дельфинов.

Рай для мифов и страхов

"Море-трясина" - корабли будто залипают в водорослях и теряются навсегда.

- корабли будто залипают в водорослях и теряются навсегда. Корабли-призраки - якобы до сих пор блуждают в водах, окутанных туманом.

- якобы до сих пор блуждают в водах, окутанных туманом. Морские чудовища - выдуманные обитатели глубоководных бездн, которые, возможно, только ждут, чтобы показаться.

Что оставили моряки прошлого

Колумб первым описал это море, отмечая его странную тишину, тёплую воду и пугающий штиль. В эпоху парусников попасть сюда значило застрять без еды и шанса выбраться. Сегодня технический прогресс избавил нас от этой участи. А вот мифы — остались. И, кажется, никуда не собираются исчезать.

Уточнения

Сарга́ссово мо́ре — район антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане, ограниченный течениями: на западе — Гольфстримом, на севере — Северо-Атлантическим, на востоке — Канарским, на юге — Северным Пассатным.

