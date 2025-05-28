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7 версий о нашем происхождении — одна из них звучит как древняя сказка, но цепляет до мурашек

2:42
Наука

Человек умеет запускать спутники, стримить сериалы, спорить в интернете и сочинять религии. Но главный вопрос остаётся открытым уже тысячелетия: откуда мы взялись?

обезьяна
Фото: freepik.com is licensed under public domain
обезьяна

Вот семь самых обсуждаемых теорий — от научной классики до почти мифологической поэзии. Спойлер: одни из них работают в лаборатории, другие — в культуре, третьи — в воображении.

1. Эволюция: официальный хит науки

По Дарвину, мы — потомки общего предка с обезьянами. Генетика, ископаемые и логика на стороне этой теории.
Современные версии уточняют детали, включая влияние ДНК и случайных мутаций. Всё строго, проверяемо и наблюдаемо.

2. Креационизм: человек как проект богов

По этой версии, человек был создан высшей силой. Всё: тело, разум, душа — по замыслу. Наука такую позицию не принимает, но миллионы людей — да.

3. Интеллигентный замысел: компромисс, который наука отвергла

Красиво звучит: кто-то разумный "запустил" процесс жизни. Но всё это — псевдонаука. Ни доказательств, ни рецензируемых публикаций.

4. Палеоконтакт: спасибо инопланетянам

Сторонники этой идеи считают, что нас "доработали" пришельцы. В стиле сериалов и Ситчина. Доказательств — ноль, увлекательности — сто.

5. Ламаркизм: развитие по привычке

До Дарвина считалось, что приобретённое качество передаётся по наследству. Например, вытянул жираф шею — и дети с длинной. Генетика давно доказала, что это не работает. Но идея стала фундаментом будущей эволюции.

6. Скачкообразная эволюция: не плавно, а рывком

Человеческий вид мог появиться не "медленно и уверенно", а в виде резкого скачка. Поддерживается частью научного сообщества, особенно палеонтологами. Теория — не альтернатива Дарвину, а его дополнение.

7. Мифы: мы из глины, кукурузы и крови богов

Это не про науку, а про культуру. У шумеров, майя, славян — у всех были свои версии. Они важны как первые попытки объяснить: "Кто я?" И в этом — мощная человеческая черта.

Если говорить строго научно — работает только эволюция. Остальные теории — либо культурный багаж, либо красивая фантастика. Но главное: мы единственный вид на планете, который вообще задаёт себе такие вопросы. И это уже достойно восхищения.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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