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Они ушли в путь 100 000 лет назад — и дошли до самого края света

2:03
Наука

Оказывается, самые смелые переселенцы в истории были не мореплавателями и не кочевниками — они были древними пешеходами. Более 100 000 лет назад предки современных азиатов начали невероятное путешествие: от Северной Азии до Огненной Земли в Южной Америке. Эта доисторическая миграция стала самой длинной в истории человечества — более 20 000 километров по суровейшим условиям, где даже суша была иной.

Город в пустыне
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Город в пустыне

Гены, которые рассказывают всё

Международное исследование, проведённое консорциумом GenomeAsia100K, изучило ДНК более 1500 человек из 139 этнических групп. Результаты подтвердили: маршрут начался в Африке, прошёл через Северную Азию, Панаму и Колумбию и завершился в Патагонии.

Путешествие заняло тысячи лет и целые поколения. На каждом этапе мигранты адаптировались к новым условиям, но плата за это была высока:
"Они несли лишь часть генофонда своих предков, что ограничило разнообразие иммунных генов. Это могло повысить уязвимость к болезням, завезённым поздними мигрантами", — пояснил Ким Хи Лим из Наньянского технологического университета.

Четыре ветви переселения

Примерно 14 000 лет назад мигранты достигли северо-западной части Южной Америки и разделились на четыре направления:

  • одни остались в Амазонии
  • другие ушли на восток, в район Гран-Чако
  • третьи — на юг, осваивать Патагонию
  • четвёртые — в Анды

Самый неожиданный вывод

Оказалось, что именно в Азии сосредоточено наибольшее генетическое разнообразие — и это полностью меняет прежние взгляды на эволюцию.

"Исследование доказывает, что перекос в пользу европейской выборки был ошибкой. Без азиатских данных невозможно полноценно изучать генетику и персонализированную медицину", — отметил профессор Стефан Шустер.

Уточнения

Край Света — мыс на северо-востоке острова Шикотан, Сахалинская область, Россия.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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