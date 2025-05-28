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Семь фактов о тюрках, которые изменит найденная в Узбекистане монета

2:22
Наука

На древнем раскопе недалеко от Ташкента была найдена уникальная бронзовая монета, которая может кардинально изменить наши представления о ранней тюркской цивилизации.

жена Арпада
Фото: commons.wikimedia by Árpád Feszty et al, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
жена Арпада

Монета, относящаяся к периоду конца шестого или начала седьмого века, несет на себе надпись на согдийском языке, которая содержит слово "Тюрк-каган".

Это важное открытие подтверждает существование ранней тюркской империи и может существенно скорректировать взгляды историков на её развитие.

Надпись "Тюрк-каган" на монете — это указание на правителя тюркского каганата. Важность этого термина заключается в том, что слово "каган" обозначает высшую власть в империи, а использование слова "турок" на монете считается древнейшим известным указанием на этническую принадлежность тюрков.

Этот факт представляет собой важнейшее свидетельство существования тюркского народа в эпоху до возникновения крупных исторических империй.

До настоящего времени считалось, что первое упоминание о тюрках встречается в монгольских надписях восьмого века. Однако найденная монета, отчеканенная потомками Истеми кагана в период Западно-Тюркского каганата, изменяет эти представления. Это открытие также предоставляет новые факты для понимания взаимодействий между различными цивилизациями того времени.

Традиционные научные взгляды утверждают, что тюрки были кочевниками, а их общество не нуждалось в экономике, основанной на монетах. Однако найденная монета, а также более 200 других серебряных артефактов, принадлежащих тому времени, ставят под сомнение эти теории.

Она свидетельствует о наличии у тюрков городских поселений, развитой правящей элиты и денежного обращения, что кардинально изменяет представление о социально-экономической структуре тюркских народов того времени.

Это открытие становится еще более интересным на фоне исторических событий той эпохи, когда викинги и англосаксы соперничали за контроль над северо-западной Англией. Появление этой монеты позволяет ученым по-новому взглянуть на раннюю историю тюркских народов и их роль в международных отношениях того времени.

Уточнения

Кага́н (хакан, кахан) — высший титул суверена в средневековой кочевой иерархии, хан ханов, в монгольское время слился с родственной формой каан («великий хан»).

Тю́рки (тю́ркские народы, народы тю́ркской языково́й группы) — этноязыковая общность народов, говорящих на тюркских языках и имеющих тюркское происхождение.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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