Тайна Юпитера раскрыта: астрономы выяснили, каким был Юпитер 4,5 млрд лет назад

Самая крупная планета Солнечной системы оказалась ещё более впечатляющей в своём прошлом. Новое исследование показало, что в первые миллионы лет своего существования Юпитер был минимум в два раза больше, а его магнитное поле превышало нынешнее примерно в 50 раз.
Команда астрономов изучила наклон орбит двух спутников Юпитера — Амальтеи и Фебы. Эти орбиты сохраняют следы своего древнего движения, и небольшие изменения в траектории, вызванные воздействием другого спутника — Ио, позволили учёным сделать удивительные выводы.
"Удивительно, что даже спустя 4,5 миллиарда лет сохранилось достаточно подсказок, которые позволяют нам реконструировать физическое состояние Юпитера на заре его существования", — отметил астрофизик Фред Адамс из Мичиганского университета.
Оказалось, что только при радиусе, превышающем нынешний в 2-2,5 раза, Амальтея и Феба могли бы занять свои текущие орбиты. В те времена планета была горячей и объёмной, но постепенно охлаждалась и сжималась.
Используя рассчитанный древний радиус, исследователи определили, что магнитное поле Юпитера на раннем этапе составляло около 21 миллитесла.
Это примерно в 400 раз мощнее земного поля. Сравнение с современным Юпитером лишь подчёркивает, насколько драматичными были изменения.
Сегодня Юпитер продолжает уменьшаться: по данным Калифорнийского технологического института, он теряет около 2 см в год.
Это связано с процессом, известным как механизм Кельвина-Гельмгольца: по мере остывания внутреннее давление падает, и планета постепенно сжимается. Пока неясно, когда этот процесс начался.
"Это приближает нас к пониманию того, как сформировался не только Юпитер, но и вся Солнечная система", — пояснил планетолог Константин Батыгин из Caltech.
Интересно, что полученные расчёты не зависят от конкретной гипотезы формирования Юпитера.
Это делает открытие особенно важным, ведь оно основано на наблюдаемых величинах, а не на предположениях.
Исследование, опубликованное 20 мая в журнале Nature Astronomy, стало настоящим шагом вперёд в понимании ранней истории нашей планетной системы.
Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.
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