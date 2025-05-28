Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выкинуть или использовать? Секретный талант просроченного крема, который вы точно не знали
Как обычная специя возвращает герани здоровье и красоту в троекратном объеме
Кошка не дура: что на самом деле происходит, когда она не убегает от врага
Городские легенды и мифы — когда сказки становятся реальностью
Этот витамин делает детей сильнее, умнее и выносливее: проверьте, хватает ли его у вашего
Италия для владельцев собак: самые лучшие пляжи для отдыха с питомцем
Вонь из кондиционера: что завелось у вас в машине и как это уничтожить
Кабачковый рай: вкусный салат, который станет хитом вашего летнего меню
Новый завод в Венгрии: Mercedes-Benz создаст 3000 рабочих мест

500 лет в темноте: мексиканская пещера раскрыла ритуалы забытой цивилизации

Наука

Спелеолог Катя Павлова и местный гид Адриан Бельтран Димас отправились в малоизвестную пещеру Тлайокок, расположенную высоко в горах мексиканского штата Герреро. То, что сначала показалось обычным мусором, оказалось находкой, способной изменить представление о ритуальной культуре доиспанской Мезоамерики.

Мексика, артефакты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мексика, артефакты

Захватывающее открытие в подводной части пещеры

В сентябре 2023 года пара исследователей, возможно впервые за несколько столетий, проникла в пещеру, известную местным народам науатль как "Пещера барсуков".

Примерно через 150 метров узкий проход заставил их буквально задержать дыхание — между водой и потолком оставалось всего 15 сантиметров.

"Адриану было страшно, но вода была достаточно глубокой, и я прошла первой, чтобы показать ему, что это не так уж сложно", — вспоминает Павлова.

Уже на другом конце затопленного участка их ждало потрясающее открытие: 14 древних артефактов, аккуратно размещённых среди сталагмитов.

Что нашли в пещере

Среди находок:

  • 4 браслета из ракушек с резьбой,
  • гигантская раковина улитки Strombus,
  • два целых и шесть фрагментированных каменных дисков,
  • обугленный фрагмент дерева.

Ракушечные браслеты были надеты на сталагмиты округлой формы, что, по мнению археологов из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), может символизировать фаллический образ. Это навело специалистов на мысль, что в пещере проводились ритуалы плодородия.

Символы Венеры и Кетцалькоатля

Резьба на браслетах включает S-образный символ "ксонекуилли", ассоциируемый с планетой Венера и измерением времени.

Также есть изображение фигуры, которую исследователи интерпретируют как Кетцалькоатля — божество-творца в мифологии народов Месоамерики.

По словам археолога Мигеля Переса Негрете, артефакты относятся к постклассическому периоду (950-1521 гг. н. э.) и, скорее всего, принадлежат культуре Тлакотепеуа — загадочному народу, населяющему эти места в те времена.

"Вполне вероятно, что, поскольку они были найдены в закрытом помещении с довольно стабильной влажностью, эти предметы смогли сохраниться на протяжении стольких веков", — отметил Перес.

Уточнения

Мезоаме́рика (от др.-греч. μέσος «средний») — историко-культурный регион (не путать с Центральной Америкой), простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Термин был введён в обиход в 1943 году немецким историком и антропологом Паулем Кирхгоффом. Может отождествляться с понятием Центральная Америка.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
Выкинуть или использовать? Секретный талант просроченного крема, который вы точно не знали
Как обычная специя возвращает герани здоровье и красоту в троекратном объеме
Кошка не дура: что на самом деле происходит, когда она не убегает от врага
Городские легенды и мифы — когда сказки становятся реальностью
Этот витамин делает детей сильнее, умнее и выносливее: проверьте, хватает ли его у вашего
Италия для владельцев собак: самые лучшие пляжи для отдыха с питомцем
Вонь из кондиционера: что завелось у вас в машине и как это уничтожить
Кабачковый рай: вкусный салат, который станет хитом вашего летнего меню
Новый завод в Венгрии: Mercedes-Benz создаст 3000 рабочих мест
500 лет в темноте: мексиканская пещера раскрыла ритуалы забытой цивилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.