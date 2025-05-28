500 лет в темноте: мексиканская пещера раскрыла ритуалы забытой цивилизации

Спелеолог Катя Павлова и местный гид Адриан Бельтран Димас отправились в малоизвестную пещеру Тлайокок, расположенную высоко в горах мексиканского штата Герреро. То, что сначала показалось обычным мусором, оказалось находкой, способной изменить представление о ритуальной культуре доиспанской Мезоамерики.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мексика, артефакты

Захватывающее открытие в подводной части пещеры

В сентябре 2023 года пара исследователей, возможно впервые за несколько столетий, проникла в пещеру, известную местным народам науатль как "Пещера барсуков".

Примерно через 150 метров узкий проход заставил их буквально задержать дыхание — между водой и потолком оставалось всего 15 сантиметров.

"Адриану было страшно, но вода была достаточно глубокой, и я прошла первой, чтобы показать ему, что это не так уж сложно", — вспоминает Павлова.

Уже на другом конце затопленного участка их ждало потрясающее открытие: 14 древних артефактов, аккуратно размещённых среди сталагмитов.

Что нашли в пещере

Среди находок:

4 браслета из ракушек с резьбой,

гигантская раковина улитки Strombus,

два целых и шесть фрагментированных каменных дисков,

обугленный фрагмент дерева.

Ракушечные браслеты были надеты на сталагмиты округлой формы, что, по мнению археологов из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), может символизировать фаллический образ. Это навело специалистов на мысль, что в пещере проводились ритуалы плодородия.

Символы Венеры и Кетцалькоатля

Резьба на браслетах включает S-образный символ "ксонекуилли", ассоциируемый с планетой Венера и измерением времени.

Также есть изображение фигуры, которую исследователи интерпретируют как Кетцалькоатля — божество-творца в мифологии народов Месоамерики.

По словам археолога Мигеля Переса Негрете, артефакты относятся к постклассическому периоду (950-1521 гг. н. э.) и, скорее всего, принадлежат культуре Тлакотепеуа — загадочному народу, населяющему эти места в те времена.

"Вполне вероятно, что, поскольку они были найдены в закрытом помещении с довольно стабильной влажностью, эти предметы смогли сохраниться на протяжении стольких веков", — отметил Перес.

Уточнения

Мезоаме́рика (от др.-греч. μέσος «средний») — историко-культурный регион (не путать с Центральной Америкой), простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Термин был введён в обиход в 1943 году немецким историком и антропологом Паулем Кирхгоффом. Может отождествляться с понятием Центральная Америка.

