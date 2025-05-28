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Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё

2:18
Наука

Под африканским континентом, как выяснили исследователи, происходит нечто по-настоящему грандиозное. Из глубин Земли поднимается огромный плюм раскалённой породы, который может буквально расколоть Африку надвое.

Извержение вулкана в Исландии
Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Извержение вулкана в Исландии

Что такое плюм и зачем о нём знать?

Геологи давно подозревали, что Восточно-Африканская рифтовая система (EARS) — гигантская зона раскола, тянущаяся на 3500 км от Красного моря до Мозамбика — медленно разделяет континент.

Но теперь учёные получили чёткие геохимические доказательства того, что за этим стоит восходящий поток горячей мантии — суперплюм.

Газы раскрыли тайну

Команда учёных обнаружила на геотермальном месторождении Менгай в Кении газы, по составу характерные для глубин мантии — вблизи границы с ядром.

Эти же химические сигнатуры найдены и в Красном море, и в Малави, что указывает на общий источник — мощный плюм, растекающийся под всей рифтовой системой.

"Сигналы из глубин мантии, наблюдаемые в разных сегментах EARS, удивительно похожи, что позволяет предположить, что все они исходят из общего глубинного источника", — рассказал геолог Биин Чен из Эдинбургского университета.

"Это не было моментом "Эврика”"

Учёные использовали прецизионные приборы, чтобы отследить изотопы неона и неодима. Оказалось, их сигнатура напоминает ту, что обнаруживают в породах на Гавайях — ещё одном регионе, где мантия активно поднимается из глубин.

"Мы были очень рады увидеть предварительные данные… Но сигнатура глубинной мантии невелика, и нам пришлось потрудиться, чтобы её выделить", — признался Чен.

Что это значит для Африки?

Если гипотеза подтвердится, то под EARS уже действует массив горячего материала, который буквально вытесняет старую мантию и разрывает литосферу континента.

Это объясняет не только вулканическую активность региона, но и ускорение процессов раскола Африки.

"Поднимаясь и встречаясь с твёрдой более холодной литосферой, он растекается, создавая достаточно силы, чтобы разрушить тонкую литосферу", — пояснил Чен.

Уточнения

Плюм (англ plume) — горячий мантийный поток, двигающийся от основания мантии у ядра Земли независимо от конвективных течений в мантии. Главным агентом теплопереноса является "горячая струя" расплава.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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