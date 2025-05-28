Ветер перемен: изменения климата сделали ленивцев гигантами

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Гигантские ленивцы, когда-то населяющие Южную Америку, развились в ответ на холодный климат и засуху, став мегафауной, которая существовала до появления людей.

Фото: commons.wikimedia by ДиБгд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ленивец, Megalonyx wheatleyi

Эти гигантские существа были результатом эволюции, происходившей на протяжении миллионов лет, когда климатические изменения играли ключевую роль в формировании их размеров. Холодные и сухие условия превратили ленивцев в гигантов, прежде чем человек окончательно не обрек их на вымирание.

Современные ленивцы — это маленькие, медлительные травоядные животные, обитающие в тропических лесах, однако на протяжении десятков миллионов лет Южная Америка была домом для множества видов ленивцев, в том числе и гигантских.

Исследование, проведённое Альберто Боскаини и его коллегами, предоставило новые данные о 67 вымерших и ныне живущих родах ленивцев. В своём исследовании они составили генеалогическое древо, охватывающее 35 миллионов лет эволюции ленивцев.

В частности, исследователи изучили изменения в размерах тела этих животных, оценив массу тела 49 групп ленивцев, и обнаружили интересные эволюционные тенденции.

На изменение размеров тела ленивцев оказали влияние как климатические условия, так и изменения среды обитания. Некоторые виды ленивцев уменьшились в размерах, перейдя на жизнь на деревьях, где адаптация требовала меньших пропорций.

Однако три линии ленивцев, в ответ на похолодание и засуху, развили гигантские размеры, что напоминало слоновьи пропорции, что позволяло им выживать в суровых условиях.

Гигантские ленивцы исчезли в два этапа: около 12 000 лет назад и 6000 лет назад, что совпадает с расширением человеческой популяции по территории Американского суперконтинента и Карибскому бассейну.

Последний вид гигантских ленивцев вымер после того, как люди стали охотиться на них, что подтверждает гипотезу о связи исчезновения мегафауны с деятельностью человека. Единственный сохранившийся вид ленивцев сегодня обитает на деревьях, что делает их менее уязвимыми для охоты.

Человек стал главной причиной вымирания мегафауны, включая гигантских ленивцев. Новые доказательства, подтверждающие эту теорию, показывают, что хотя ленивцы процветали в течение большей части своей истории, они стали уязвимыми и быстро исчезли из-за воздействия человека.

Уточнения

Гигантские ленивцы — группа нескольких различных вымерших видов относящихся к подотряду ленивцев, отличавшихся особо крупными размерами. Они возникли в олигоцене около 35 млн лет назад и обитали в Новом Свете, достигая массы в несколько тонн и высоты в 6 м.

