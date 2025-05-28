Ваше сердце старше, чем вы думаете: новый метод раскрывает страшную правду о здоровье

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Восточной Англии разработали инновационный метод с использованием МРТ для определения настоящего возраста сердца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердце и бумажные человечки

Исследование показало, что нездоровый образ жизни может ускорить старение сердца, делая его функциональный возраст выше хронологического.

Новый метод позволяет измерить не только возраст, но и то, насколько эффективно работает сердце. Это важное отличие от традиционных методов, которые в основном основываются на хронологическом возрасте.

Результаты, полученные с помощью МРТ, могут стать тревожным сигналом для людей, ведущих вредные привычки, таких как курение, плохое питание или отсутствие физической активности, а также для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В исследовании приняли участие 557 человек, из которых 191 были здоровыми, а 366 страдали различными заболеваниями. Оказалось, что у здоровых людей возраст сердца практически совпадает с хронологическим возрастом. В то время как у пациентов с заболеваниями сердца функциональный возраст был значительно выше.

Это открытие подчёркивает важность раннего выявления проблем с сердцем и старения органа, которое может оставаться незамеченным до появления явных симптомов.

Одним из главных преимуществ нового метода является возможность обнаружения проблем на ранних стадиях. Это позволяет врачам вовремя предложить пациентам консультацию и, при необходимости, лечение, направленное на замедление старения сердца. Такой подход даёт шанс изменить образ жизни до того, как проблемы с сердцем станут серьёзными.

Медики надеются, что этот метод станет стандартным для обследования сердца в будущем. Исследование проводилось в сотрудничестве с больницами Великобритании, Испании и Сингапура, что позволяет ожидать широкого применения метода в международной практике.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

