Квантовый компьютер без сбоев: что удалось создать физикам

Можно ли создать квантовый компьютер, который будет не просто мощным, но и устойчивым к ошибкам? Ответ на этот вопрос становится всё ближе: физикам удалось получить редкий тип сверхпроводимости, обладающий уникальной устойчивостью — топологическую.
В основе открытия лежат материалы с необычным поведением электронов. В так называемых топологических изоляторах электроны могут свободно двигаться по поверхности, избегая рассеяния в объеме. Это делает направление их движения чётко определённым, а сами материалы — идеальными кандидатами на роль кубитов, фундаментальных элементов квантовых вычислений.
Проблема в том, что кубиты крайне чувствительны к внешнему воздействию. Однако топологическая сверхпроводимость может изменить правила игры, сделав квантовые системы стабильнее и надёжнее.
Команда из Нью-Йоркского университета исследовала переход между двумя состояниями сверхпроводимости — обычным и топологическим.
Для этого они использовали джозефсоновский контакт: два сверхпроводника (алюминий и арсенид индия), разделённые тонким слоем диэлектрика. Такой контакт позволяет точно измерить энергетический барьер между состояниями.
Их расчёты позволили глубже понять, как именно возникает новое топологическое состояние — и как его можно контролировать.
Особое внимание ученые уделили майорановским фермионам — частицам, которые одновременно являются своими античастицами. Именно они считаются лучшими кандидатами на роль устойчивых кубитов. Но до недавнего времени их существование в устойчивом виде оставалось лишь теорией.
Теперь же расчёты и эксперименты физиков дают реальную надежду: они приближают создание двумерных платформ, на которых майорановские фермионы смогут проявиться.
Создание стабильных топологических платформ откроет путь к разработке масштабируемых квантовых компьютеров с высокой скоростью и защитой от ошибок. А значит — революция в вычислениях становится реальностью.
Сверхпроводи́мость - свойство некоторых материалов проводить электрический ток без затухания, сопровождающееся одновременным полным или частичным вытеснением магнитного поля из объёма сверхпроводника (явлением, известным как эффект Мейснера).
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