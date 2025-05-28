Неуловимая и сверхтяжелая: вот кто скрывается в темной материи

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Что, если вся темная материя — это не мириады частиц, а всего лишь несколько сверхтяжелых объектов, прячущихся в глубинах космоса?

Фото: Designed by Freepik by starline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Темная материя

Темная материя — загадка масштабов Вселенной

Человечество давно знает, что видимая материя — лишь вершина айсберга. Согласно расчетам, около 26% всей массы нашей Вселенной приходится на темную материю. Но из чего она состоит? Ответа нет до сих пор.

Большинство теорий предполагают, что темная материя — это легкие и слабо взаимодействующие частицы. Но новое исследование предлагает кардинально иной вариант.

За гранью привычной физики

Авторы гипотезы считают, что разгадка может скрываться за пределами Стандартной модели — теории, описывающей известные элементарные частицы и их взаимодействия. По этой модели, вся "обычная" материя состоит из шести кварков и шести лептонов, сгруппированных в три семейства. Мы же, как и все вокруг, существуем благодаря частицам только из первого семейства.

Гравитино — странные и почти неуловимые

Идея исследователей базируется на концепции "N=8 Супергравитации", предложенной еще Нобелевским лауреатом Мюрреем Гелл-Манном. Ключ к разгадке — бесконечномерная симметрия, которая могла бы объяснить устройство всей материи во Вселенной.

В рамках этой теории, темную материю могут составлять сверхтяжелые гравитино — элементарные частицы, слабо взаимодействующие с обычной материей и способные быть почти неуловимыми.

"Для объяснения всей темной материи в Галактике достаточно было бы одной частицы на каждые 10 тысяч кубических километров", — утверждают авторы.

Почему мы их не видим

Масса этих частиц настолько велика, что они появляются крайне редко. Если бы их было больше — Вселенная попросту бы схлопнулась.

Но редкость — не повод отчаиваться. Ученые предлагают искать гравитино глубоко под землей: именно там, среди редких и медленно движущихся частиц, может скрываться ключ к тайне темной материи.

Уточнения

Гравитино - гипотетическая элементарная частица, предсказываемая теориями супергравитации. Является квантом фермионного поля, описываемого локализацией преобразований супергравитации, связывающих фермионы с бозонами.

