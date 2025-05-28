Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без утюга и заморочек: лайфхак, который разгладит одежду за минуты
От Mercedes до Zeekr: кто на самом деле в топе дорогих продаж
Дрожжи и аптечный порошок: подкормка, которую капуста ест с радостью
Хочу быть министром туризма: Марат Башаров раскрыл детскую мечту после роли мэра в сериале
Не компот, а салат: как съесть фрукты вкусно и красиво
Секрет густых бровей без боли и уколов — удивительная правда про вечерний уход
Белый песок и ни одного крика из бара: эти болгарские пляжи признаны одними из самых лучших в Европе
Талия станет худее на 10 см: вам поможет лучшее упражнение для сжигания жира на животе
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе

Неуловимая и сверхтяжелая: вот кто скрывается в темной материи

2:14
Наука

Что, если вся темная материя — это не мириады частиц, а всего лишь несколько сверхтяжелых объектов, прячущихся в глубинах космоса?

Темная материя
Фото: Designed by Freepik by starline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темная материя

Темная материя — загадка масштабов Вселенной

Человечество давно знает, что видимая материя — лишь вершина айсберга. Согласно расчетам, около 26% всей массы нашей Вселенной приходится на темную материю. Но из чего она состоит? Ответа нет до сих пор.

Большинство теорий предполагают, что темная материя — это легкие и слабо взаимодействующие частицы. Но новое исследование предлагает кардинально иной вариант.

За гранью привычной физики

Авторы гипотезы считают, что разгадка может скрываться за пределами Стандартной модели — теории, описывающей известные элементарные частицы и их взаимодействия. По этой модели, вся "обычная" материя состоит из шести кварков и шести лептонов, сгруппированных в три семейства. Мы же, как и все вокруг, существуем благодаря частицам только из первого семейства.

Гравитино — странные и почти неуловимые

Идея исследователей базируется на концепции "N=8 Супергравитации", предложенной еще Нобелевским лауреатом Мюрреем Гелл-Манном. Ключ к разгадке — бесконечномерная симметрия, которая могла бы объяснить устройство всей материи во Вселенной.

В рамках этой теории, темную материю могут составлять сверхтяжелые гравитино — элементарные частицы, слабо взаимодействующие с обычной материей и способные быть почти неуловимыми.

"Для объяснения всей темной материи в Галактике достаточно было бы одной частицы на каждые 10 тысяч кубических километров", — утверждают авторы.

Почему мы их не видим

Масса этих частиц настолько велика, что они появляются крайне редко. Если бы их было больше — Вселенная попросту бы схлопнулась.

Но редкость — не повод отчаиваться. Ученые предлагают искать гравитино глубоко под землей: именно там, среди редких и медленно движущихся частиц, может скрываться ключ к тайне темной материи.

Уточнения

Гравитино - гипотетическая элементарная частица, предсказываемая теориями супергравитации. Является квантом фермионного поля, описываемого локализацией преобразований супергравитации, связывающих фермионы с бозонами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Наука и техника
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Последние материалы
От Mercedes до Zeekr: кто на самом деле в топе дорогих продаж
Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией
Дрожжи и аптечный порошок: подкормка, которую капуста ест с радостью
Хочу быть министром туризма: Марат Башаров раскрыл детскую мечту после роли мэра в сериале
Не компот, а салат: как съесть фрукты вкусно и красиво
ЕС хочет контролировать судоходство в Чёрном море
Секрет густых бровей без боли и уколов — удивительная правда про вечерний уход
Белый песок и ни одного крика из бара: эти болгарские пляжи признаны одними из самых лучших в Европе
Талия станет худее на 10 см: вам поможет лучшее упражнение для сжигания жира на животе
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.