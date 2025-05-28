Сталь больше не спасает: как усилили материал для реакторов

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Можно ли создать материал, который не боится ни давления, ни жара? Учёные НИТУ "МИСиС" уверены — да. Им удалось разработать уникальный композит, который не только втрое прочнее, чем его компоненты по отдельности, но и устойчив к экстремальным температурам до 700°С.

Фото: Flickr by Eye Steel Film, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мегаамперный сферический токамак (MAST) в Калхэме, Оксфордшир, Великобритания

Почему сталь больше не справляется

Традиционные материалы уже не отвечают требованиям новых реакторов на быстрых нейтронах. Сталь, которая раньше использовалась для оболочек тепловыделяющих элементов, не выдерживает нагрева до 550-700°С — критических температур для таких установок.

Рождение прочности в экстремальных условиях

Один из инновационных путей усиления механических свойств — интенсивная пластическая деформация. Это обработка под высоким давлением, при которой создаются нанокристаллические структуры. Они обеспечивают высокую прочность, но есть нюанс — термическая нестабильность. При нагреве такие структуры склонны к укрупнению зёрен, теряя жёсткость.

Новая идея: слоистый "сэндвич"

Выход из этой ситуации нашёлся в лаборатории "Гибридные наноструктурные материалы" МИСиС. Учёные использовали метод кручения под высоким давлением и собрали многослойную структуру — как сэндвич: сталь (0,5 и 0,3 мм) с прослойкой ванадиевого сплава (0,2 мм) в центре. Общая толщина — всего 1 мм.

Диск помещается между двумя бойками. Под воздействием нескольких гигапаскалей давления и вращения нижнего бойка образец деформируется сдвигом, формируя прочную, устойчивую к температуре многослойную структуру.

"В результате мы получили тонкую многослойную структуру", — отмечает старший научный сотрудник Станислав Рогачев, руководитель исследования.

В три раза прочнее — и не боится жара

Итоги впечатляют: прочность такого "сэндвича" втрое выше, чем у любого его слоя по отдельности. Но главное — материал сохраняет свои свойства даже при 700°С. Это первый композит такого рода, способный выдерживать подобные нагрузки и температуру.

Что дальше

Исследования продолжаются. Команда уже работает над новыми комбинациями: сталь-цирконий, сталь-медь, сталь-алюминий. Цель — расширить границы возможного для ядерной, аэрокосмической и других высокотехнологичных сфер.

Уточнения

Термостойкость термическая стойкость - свойство материалов противостоять, не разрушаясь, напряжениям, вызванным изменением температуры.

