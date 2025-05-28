Необычный способ ИИ помогает вовремя выявить осложнение после рака

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли выявить серьёзное осложнение после лечения рака раньше, чем оно начнёт разрушать жизнь пациента? Учёные из Томска уверены — да.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Специалисты лаборатории биофотоники ТГУ и НИИ микрохирургии разработали метод, способный распознать лимфедему — тяжёлую патологию, вызывающую отёки и воспаление конечностей из-за застоя лимфы. Это состояние нередко развивается после онкологических операций, особенно у женщин, прошедших радикальное лечение рака груди.

Почему традиционные методы не работают

Обычно диагностика сводится к измерению объема руки или ноги пациента, погружённой в воду. Такой способ неудобен и не даёт результата на ранних стадиях.

Всё решает структура тканей

Исследователи пошли другим путём. Они изучают, как меняется коллаген — основной белок тканей — в процессе развития заболевания. С помощью многофотонной микроскопии удаётся заглянуть вглубь тканей, не травмируя пациента. Далее в работу вступает искусственный интеллект.

Как работает цифровой взгляд

ИИ анализирует изображения тканей, используя метод гистограммы ориентированных градиентов — тот самый, что применяют в распознавании лиц. Только в данном случае алгоритм ищет не индивидуальные черты, а общие паттерны, характерные для лимфедемы.

"Проблема заключалась в необходимости распознать не конкретного человека, а группу с общим диагнозом", — поясняет Юрий Кистенев, исполнительный директор Института биомедицины ТГУ.

Созданная модель продемонстрировала точность около 95%. А значит — возможность вмешательства до того, как начнутся необратимые изменения.

Уточнения

Микроскопия (МКС) (греч. μικρός - мелкий, маленький и σκοπέω — вижу) — изучение объектов с использованием микроскопа.

