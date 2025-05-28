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Тайна плоских зон: зачем учёные замораживают электромагнитные волны

2:19
Наука

Можно ли полностью контролировать поведение электромагнитных волн? Оказывается, да — если у вас в арсенале есть метаматериалы нового поколения. Именно над таким решением работали ученые из НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Университета Крита.

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Фото: https://commons.wikimedia.org by Scott Dougall scottdougall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Что такое метаматериалы и зачем они нужны

Метаматериалы — это искусственные структуры, обладающие уникальными свойствами, которых нет в природе. Их применяют для создания сверхточных сенсоров, устройств радиомаскировки, а теперь — и для совершенствования микроэлектронных компонентов.

Суть новой разработки

Исследователи смоделировали структуру метаматериала, способную тонко управлять электромагнитными волнами. Это особенно важно для таких устройств, как частотно-селективные фильтры. Результат — более стабильная и быстрая передача сигнала.

В центре внимания — кольцевые щелевые резонаторы, установленные на диэлектрической подложке (например, керамике). Эти миниатюрные металлические кольца взаимодействуют друг с другом как электрически, так и магнитно. Их расположение и свойства выверены так, чтобы создать особую симметрию — PT-симметрию.

Магия PT-симметрии

"PT-симметрия — это когда система остается неизменной при одновременном отражении в пространстве и времени", — объясняют ученые.

Эта концепция, пришедшая из физики частиц, позволяет сбалансировать потери и накачку энергии. За счет этого можно управлять модами — гармоническими колебаниями, возникающими в резонаторах. А значит, появляется возможность формировать плоские зоны — участки, где групповая скорость волн равна нулю.

Что это дает

Такой контроль над волнами открывает путь к созданию систем с локализованными модами. А это уже технологическая база для новой генерации метаматериалов с управляемым распространением энергии.

Что дальше

Исследование находится на этапе завершенного моделирования и теоретических расчетов. Следующий шаг — изготовление лабораторного прототипа и его тестирование. Если все пройдет успешно, это станет важным этапом в развитии микроэлектроники.

Уточнения

Микроэлектроника - подраздел электроники, связанный с изучением и производством электронных компонентов с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и меньше.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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