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Секрет золота и платины раскрыт: вот где они на самом деле появляются

2:13
Наука

Когда Вселенная только появилась, она была почти пуста. Только водород и немного гелия — никаких тяжёлых элементов. Всё остальное появилось позже, в глубинах звёзд.

звезда
Фото: https://www.eso.org/public/images/eso2009a/ by ESO/L. Calçada, INAF-Padua/S. Zaggia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
звезда

Но даже там не создаются самые массивные ядра. Для их появления нужны события колоссальной силы — вроде взрыва сверхновой или, ещё мощнее, столкновения нейтронных звёзд. Именно такие катастрофы дают начало веществам тяжелее железа.

Что произошло при столкновении GW170817

В 2017 году произошло событие, которое потрясло научное сообщество: на Земле впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звёзд — GW170817. Астрономы следили за ним в разных диапазонах и быстро поняли: они наблюдают момент рождения тяжёлых элементов.

Уже тогда данные указывали на образование золота и платины — именно таких ядер, которые не могли возникнуть ни в одном другом процессе.

Новый участник в таблице: стронций

Теперь же исследователи из Европы сделали ещё одно открытие: в спектре GW170817 обнаружен стронций — один из самых тяжёлых элементов, известных науке. Данные получены с помощью спектрометра X-shooter, установленного на телескопе VLT в чилийской обсерватории Параналь.

Этот инструмент способен охватывать широкий диапазон волн: от ультрафиолета до ближнего инфракрасного света. Именно такой спектральный охват позволил уловить "подпись" стронция.

Почему это так важно

"Впервые нам удалось напрямую связать ядра, образовавшиеся в ходе нейтронного захвата, со слиянием нейтронных звёзд", — говорит Камилла Хансен из Института астрономии Общества Макса Планка.

Это открытие — не просто галочка в списке достижений. Оно напрямую подтверждает современную теорию нуклеосинтеза: тяжёлые элементы появляются не случайно, а именно в результате таких грандиозных событий.

Уточнения

Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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