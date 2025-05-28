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Новая структура для микросхем: кремний отправляется на покой

2:12
Наука

Уменьшить толщину полупроводников в 10 раз — звучит как научная фантастика. Но теперь это реальность: учёные из НИТУ "МИСиС" и Университета штата Небраска открыли способ создания ультратонких компонентов для электроники нового поколения. И для этого пришлось отказаться от привычного всем кремния.

Компьютерная печатная плата
Фото: commons.wikimedia.org by Harland Quarrington is licensed under OGL v1.0
Компьютерная печатная плата

Почему кремний больше не справляется

Кремний — стандарт в производстве полупроводников, но у него есть серьёзные ограничения. Он проводит хуже, чем некоторые аналоги, и его сложно получить в чистом виде. А главное — на пределе возможностей: сделать компоненты из него ещё меньше практически невозможно.

Новый рецепт: титан, цирконий и сера

Учёные предложили использовать соединения титана и циркония с серой — TiS₃ и ZrS₃. Эти материалы позволяют создавать плёнки с заданными свойствами: можно регулировать проводимость и оптические характеристики, подстраивая структуру под нужды конкретного устройства.

Но был один серьёзный барьер — материал не получался однородным. Вместо тонких плёнок формировались кристаллы-"гексагоны", нарушающие структуру.

Решение оказалось в температуре

Исследователи поняли, что всё дело в температуре кристаллизации. При 800°C образуются нежелательные крупные кристаллы. Тогда команда начала понижать температуру — и структура кардинально изменилась. Плёнки стали однородными, тонкими, без дефектов. В некоторых случаях толщина составляла около 1 нанометра — в 10 раз тоньше привычных решений.

Что дальше

Следующий шаг — экспериментировать с соотношением металлов в растворе. Учёные будут искать идеальную формулу для получения стабильных и максимально проводящих материалов. Результаты могут кардинально изменить всю индустрию: от мобильных устройств до сверхбыстрых вычислительных систем.

"Мы можем контролировать свойства материала на уровне атомов, — рассказывают авторы. — Это открывает путь к созданию принципиально новых электронных компонентов".

Уточнения

Кре́мний (химический символ — Si, от лат. Silicium) — химический элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 14.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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