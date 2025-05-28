Белок из вируса оказался уникальным — теперь его хотят использовать в медицине

Недавно учёные раскрыли устройство уникального белка — родопсина OLPVRII, обнаруженного в геноме гигантских вирусов. Это открытие может изменить наше понимание вирусов и предложить совершенно новые решения для медицины.
Гигантские вирусы — это не типичный патоген. Они почти равны по размеру бактериям и поражают водоросли, жизненно важные для экосистемы Мирового океана. Именно из этих вирусов и был выделен белок OLPVRII, интерес к которому вызван его необычными свойствами.
OLPVRII оказался организован в пентамеры — группы из пяти молекул, встроенные в липидную мембрану. Подобная организация уже встречалась у других родопсинов, например, у светочувствительного насоса KR2. Однако у OLPVRII есть одна отличительная черта — центральная пора, функции которой пока остаются неизвестными.
"Возможно, эта пора выполняет роль ионного канала. Скорее всего, для хлора", — предполагает Кирилл Ковалев, аспирант МФТИ.
Для точного подтверждения этой гипотезы учёным предстоит провести ещё немало экспериментов.
Несмотря на открытые вопросы, авторам исследования удалось доказать: OLPVRII, как и многие родопсины, способен перекачивать протоны наружу клетки. Правда, делает он это довольно слабо, и, по мнению исследователей, это вряд ли его основная функция.
Если центральная пора OLPVRII действительно окажется ионным каналом, то белок может стать настоящим прорывом в оптогенетике — технологии управления клетками с помощью света.
"Этот родопсин может превзойти все существующие аналоги благодаря своей структуре и возможностям генетической модификации", — считает Валентин Горделий.
Исследователи уже подали патентную заявку на использование вирусного родопсина в биомедицинских целях.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).
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