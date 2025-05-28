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Белок из вируса оказался уникальным — теперь его хотят использовать в медицине

2:05
Наука

Недавно учёные раскрыли устройство уникального белка — родопсина OLPVRII, обнаруженного в геноме гигантских вирусов. Это открытие может изменить наше понимание вирусов и предложить совершенно новые решения для медицины.

Вирус
Фото: Brookhaven National Laboratory by Valerie Lentz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вирус

Кто такие гигантские вирусы

Гигантские вирусы — это не типичный патоген. Они почти равны по размеру бактериям и поражают водоросли, жизненно важные для экосистемы Мирового океана. Именно из этих вирусов и был выделен белок OLPVRII, интерес к которому вызван его необычными свойствами.

Загадочная структура

OLPVRII оказался организован в пентамеры — группы из пяти молекул, встроенные в липидную мембрану. Подобная организация уже встречалась у других родопсинов, например, у светочувствительного насоса KR2. Однако у OLPVRII есть одна отличительная черта — центральная пора, функции которой пока остаются неизвестными.

"Возможно, эта пора выполняет роль ионного канала. Скорее всего, для хлора", — предполагает Кирилл Ковалев, аспирант МФТИ.

Для точного подтверждения этой гипотезы учёным предстоит провести ещё немало экспериментов.

Что уже удалось выяснить

Несмотря на открытые вопросы, авторам исследования удалось доказать: OLPVRII, как и многие родопсины, способен перекачивать протоны наружу клетки. Правда, делает он это довольно слабо, и, по мнению исследователей, это вряд ли его основная функция.

Перспективы: наука будущего

Если центральная пора OLPVRII действительно окажется ионным каналом, то белок может стать настоящим прорывом в оптогенетике — технологии управления клетками с помощью света.

"Этот родопсин может превзойти все существующие аналоги благодаря своей структуре и возможностям генетической модификации", — считает Валентин Горделий.

Исследователи уже подали патентную заявку на использование вирусного родопсина в биомедицинских целях.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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