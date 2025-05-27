Сколько дней молчать, чтобы поумнеть? Ученые шокировали открытием

Ученые выяснили, что три дня молчания делают человека умнее.
После нескольких дней "без слов" у участников эксперимента росли мозговые клетки в области гиппокампа. Он, кстати, отвечает за память.
Тишина изменяет активность мозговых волн, переходя от "быстрых, высокоактивных бета-волн" к "более медленным альфа- и тета-волнам". Они связаны с креативностью и спокойствием.
Возрастное снижение когнитивных способностей тоже замедляется, если регулярно устраивать дни тишины.
Исследования пожилых людей показывали, что тишина замедляла прогрессирование когнитивных нарушений.
Молчание — воздержание от речи, использования голоса.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.