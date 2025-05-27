Сколько дней молчать, чтобы поумнеть? Ученые шокировали открытием

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые выяснили, что три дня молчания делают человека умнее.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

После нескольких дней "без слов" у участников эксперимента росли мозговые клетки в области гиппокампа. Он, кстати, отвечает за память.

Тишина изменяет активность мозговых волн, переходя от "быстрых, высокоактивных бета-волн" к "более медленным альфа- и тета-волнам". Они связаны с креативностью и спокойствием.

Возрастное снижение когнитивных способностей тоже замедляется, если регулярно устраивать дни тишины.

Исследования пожилых людей показывали, что тишина замедляла прогрессирование когнитивных нарушений.

Уточнения

Молчание — воздержание от речи, использования голоса.





Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

