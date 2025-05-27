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Как молния запускает гамма-всплески: новые факты, которые повергнут вас в шок

1:37
Наука

Оказывается, молния может быть источником гамма-всплесков, которые обычно связаны с космическими явлениями. Эти вспышки образуются в результате мощных электрических полей, созданных молниями, и исследователи впервые зафиксировали их влияние в атмосфере Земли.

Молнии
Фото: commons.wikimedia.org by Photographer: C. Clark, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Молнии

Группа ученых в Японии использовала уникальную систему детекторов для наблюдения за зимними штормами. Во время одного из них было зафиксировано столкновение двух молний, которое вызвало гамма-вспышку с силой разряда в 56 килоампер. Это уникальное открытие подтверждает связь молний с мощными вспышками.

Когда молнии переносят заряд, они могут создавать мощные электрические поля, и в момент их столкновения эти поля концентрируются, порождая гамма-вспышки. Эти вспышки происходят очень быстро, что требует точных и чувствительных датчиков для их обнаружения.

Необычной особенностью этих вспышек стало продолжительное свечение после основной гамма-вспышки. Это явление связано с фотоядерными реакциями и замедлением нейтронов, что подтверждает, что исследуемые молнии — не обычные атмосферные явления.

Изучение гамма-вспышек, вызванных молнией, может не только улучшить наши понимания ионизации в штормовых облаках, но и поможет усилить защиту объектов от мощных скачков напряжения. Это может привести к созданию более эффективных систем молниезащиты и лучше подготовиться к сильным климатическим явлениям.

Уточнения

Гамма-всплеск — масштабный космический выброс энергии гамма-излучения электромагнитного спектра. Гамма-всплески (ГВ) — наиболее яркие электромагнитные события, происходящие во Вселенной.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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