В Антарктиде найдено яйцо мягкой скорлупы, которое может переписать историю морских ящеров

В ледяных недрах Антарктиды ученые обнаружили уникальное окаменелое яйцо с мягкой скорлупой размером с футбольный мяч.
Оно получило название Antarcticoolithus bradyi и стало крупнейшим яйцом подобного типа, уступая по размерам лишь яйцу вымершего слоноподобного животного.
Яйцо, не похожее ни на одно другое
Поверхность находки гладкая, сморщенная и лишена твёрдой оболочки, как у современных ящериц или змей. Это наталкивает на мысль, что древние морские рептилии могли откладывать яйца в воду — теория, которая раньше считалась маловероятной.
Мозазавры и загадки родителей
Яйцо было найдено рядом с останками мозазавра Kaikaifilu hervei, что может указывать на его материнство. По оценкам, длина взрослой особи могла достигать 7 метров. Это заставляет пересмотреть устоявшиеся взгляды на способы размножения морских ящеров мелового периода.
Эволюция яиц: от мягкой оболочки к прочной защите
Находка показывает, что яйца с мягкой скорлупой существовали даже у крупных морских рептилий. Их редкая способность окаменевать объясняет, почему о таком типе размножения известно мало. В то же время у динозавров твёрдая скорлупа развивалась независимо минимум трижды — как способ защитить потомство.
Антарктида — новая граница палеонтологии
Выживание столь деликатного объекта в суровых антарктических условиях стало настоящей научной сенсацией. Этот регион подтверждает свой статус сокровищницы древних экосистем. Исследователи планируют вернуться с новыми экспедициями, чтобы продолжить раскопки.
Пресмыка́ющиеся или репти́лии (лат. Reptilia), — традиционно выделяемый класс преимущественно наземных позвоночных животных из клады амниот, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.