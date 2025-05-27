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В Антарктиде найдено яйцо мягкой скорлупы, которое может переписать историю морских ящеров

1:48
Наука

В ледяных недрах Антарктиды ученые обнаружили уникальное окаменелое яйцо с мягкой скорлупой размером с футбольный мяч.

скелет мозозавра
Фото: commons.wikimedia by Marc from A Small Eastern Seaboard Island, United States, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
скелет мозозавра

Оно получило название Antarcticoolithus bradyi и стало крупнейшим яйцом подобного типа, уступая по размерам лишь яйцу вымершего слоноподобного животного.

Яйцо, не похожее ни на одно другое

Поверхность находки гладкая, сморщенная и лишена твёрдой оболочки, как у современных ящериц или змей. Это наталкивает на мысль, что древние морские рептилии могли откладывать яйца в воду — теория, которая раньше считалась маловероятной.

Мозазавры и загадки родителей

Яйцо было найдено рядом с останками мозазавра Kaikaifilu hervei, что может указывать на его материнство. По оценкам, длина взрослой особи могла достигать 7 метров. Это заставляет пересмотреть устоявшиеся взгляды на способы размножения морских ящеров мелового периода.

Эволюция яиц: от мягкой оболочки к прочной защите

Находка показывает, что яйца с мягкой скорлупой существовали даже у крупных морских рептилий. Их редкая способность окаменевать объясняет, почему о таком типе размножения известно мало. В то же время у динозавров твёрдая скорлупа развивалась независимо минимум трижды — как способ защитить потомство.

Антарктида — новая граница палеонтологии

Выживание столь деликатного объекта в суровых антарктических условиях стало настоящей научной сенсацией. Этот регион подтверждает свой статус сокровищницы древних экосистем. Исследователи планируют вернуться с новыми экспедициями, чтобы продолжить раскопки.

Уточнения

Пресмыка́ющиеся или репти́лии (лат. Reptilia), — традиционно выделяемый класс преимущественно наземных позвоночных животных из клады амниот, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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