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Уникальная находка: порода возрастом 3,82 миллиарда лет меняет представление о земле

1:45
Наука

Американские геологи обнаружили в Мичигане горную породу, возраст которой составляет 3,82 миллиарда лет — это старейшая из найденных на территории США.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Ранее такое звание принадлежало породе из Миннесоты, но новые методы анализа дали иные результаты. Образцы содержат кристаллы циркона — одного из самых устойчивых к эрозии минералов.

Циркон включает радиоактивные элементы, по которым можно точно определить возраст породы. Учёные использовали передовые методы геохронологии, позволившие уточнить дату формирования земной коры.

Это открытие указывает на то, что некоторые участки Североамериканского континента возникли значительно раньше, чем считалось ранее.

Микроскопические структуры породы хранят следы тектонических столкновений и процессов, формировавших Землю миллиарды лет назад. Геологи изучают разломы, сдвиги и следы давления, чтобы восстановить хронологию движения литосферных плит.

Минеральные слои внутри породы могут рассказать о древней атмосфере, содержании кислорода и даже вулканической активности. Некоторые исследователи надеются найти в этих породах следы микроскопической жизни, существовавшей на заре истории планеты.

Зоны с древними породами часто содержат редкие и ценные ресурсы. Такие исследования помогают в планировании добычи полезных ископаемых и формировании устойчивой геологической политики. Кроме того, анализ этих пород помогает прогнозировать изменения климата и понять истоки современной планетарной динамики.

Уточнения

Мичига́н (англ. Michigan) — штат на Среднем Западе США, граничащий с Канадой. Крупнейший город — Детройт. Название штата происходит от индейского словосочетания mishigama, означающего «большое озеро».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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