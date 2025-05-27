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Чёрная дыра в далекой галактике вспыхнула как спичка — и уже 4 года пугает астрономов

2:10
Наука

Астрономы с помощью широкоугольной камеры Zwicky Transient Facility ежедневно делают сотни снимков неба, сравнивая их с предыдущими изображениями.

скопление галактик
Фото: Веб-сайт НАСА
скопление галактик

Если появляется что-то новое, система быстро отправляет предупреждение. В декабре 2019 года одно из таких уведомлений указало на галактику SDSS1335+0728, расположенную примерно в 300 миллионах световых лет от Земли. Ядро этой галактики, которое находилось в состоянии покоя более двух десятилетий, внезапно стало очень ярким.

В центре SDSS1335+0728 находится чёрная дыра, масса которой примерно в миллион раз превышает массу Солнца. Ученые предположили, что они наблюдают либо за разрушением звезды, либо за тем, как черная дыра начинает поглощать газ. Интересно, что яркость ядра продолжает расти уже более четырёх лет, что делает этот случай уникальным среди других явлений.

Паула Санчес Саес, астроном из ESO, отметила, что это открытие стало стимулом для глобальной кампании наблюдений. Астрономы классифицируют такие ядерные вспышки по различным признакам, и в случае SDSS1335+0728 они решили, что требуется более тщательное изучение, чтобы понять, что именно происходит.

Команды астрономов просмотрели архивные данные и направили более мощные инструменты, такие как спектрограф X-shooter, на галактику. В результате они зафиксировали резкое увеличение ультрафиолетового, оптического и инфракрасного излучения, а в феврале 2024 года источник начал излучать рентгеновские лучи. Теперь в спектре видны широкие линии излучения, указывающие на быстро движущийся газ, находящийся всего в нескольких световых часах от черной дыры, пишет earth.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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