Роботы уже здесь: роботизация России идет в верном направлении

Владимир Путин затронул тему, которая в ближайшие годы может стать локомотивом отечественной экономики — развитие робототехники.

Фото: Веб-сайт НАСА Человекоподобный робот

По его мнению, Россия в целом движется в верном направлении, несмотря на серьёзный разрыв с мировыми лидерами — в первую очередь с Японией.

Путин не стал скрывать очевидное: уровень роботизации в стране пока оставляет желать лучшего. Сравнивать количество роботов на тысячу человек в РФ и, например, в Японии — не самая приятная процедура. Однако глава государства подчеркнул главное: тенденция положительная. Это означает, что все усилия государства и бизнеса по внедрению роботов в производство, логистику и сферу услуг не проходят даром.

Уточнения

Робототе́хника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.

