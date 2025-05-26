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Роботы уже здесь: роботизация России идет в верном направлении

Наука

Владимир Путин затронул тему, которая в ближайшие годы может стать локомотивом отечественной экономики — развитие робототехники.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

По его мнению, Россия в целом движется в верном направлении, несмотря на серьёзный разрыв с мировыми лидерами — в первую очередь с Японией.

Путин не стал скрывать очевидное: уровень роботизации в стране пока оставляет желать лучшего. Сравнивать количество роботов на тысячу человек в РФ и, например, в Японии — не самая приятная процедура. Однако глава государства подчеркнул главное: тенденция положительная. Это означает, что все усилия государства и бизнеса по внедрению роботов в производство, логистику и сферу услуг не проходят даром.

Уточнения

Робототе́хника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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