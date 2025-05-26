Код независимости: прорыв России в области собственного программного обеспечения

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

На встрече с представителями российских деловых кругов президент Владимир Путин обозначил курс, который в ближайшие годы может полностью перестроить экономику страны.

Фото: flickr.com by Craig Howell, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Белый кот

Путин чётко заявил: Россия берёт курс на массовый переход к отечественному софту во всех секторах экономики, а в сфере государственного управления этот процесс станет приоритетом номер один. Государство делает стратегический выбор — отказаться от иностранного ПО и перейти на национальные цифровые решения.

Почему это важно? Путин напомнил, что ещё в 2022 году ситуация с программным обеспечением была признана одним из самых серьёзных вызовов для всей российской экономики. Иными словами, зависимость от зарубежных разработчиков софта воспринималась как угроза безопасности и устойчивости.

С тех пор риторика изменилась на противоположную: теперь задача формулируется как кратное увеличение доли российского ПО во всех ключевых отраслях — от госструктур до крупного бизнеса. Это не просто "импортозамещение" — это цифровая независимость, новый уровень технологического суверенитета.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

