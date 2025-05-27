На клеточном уровне: как отключение одного белка меняет правила борьбы с ожирением

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые выяснили, что борьба с лишними килограммами идет не только на весах, но и на клеточном уровне.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Новые данные раскрывают механизм, который может изменить наше представление о метаболизме и привести к более безопасным и эффективным методам лечения. Главная цель — не просто похудение, а изменение того, как организм использует свою энергию, пишет Медпульс.

Профессор Атан Гросс из Института Вейцмана и его команда обнаружили белок MTCH2 (или "Митч") в мышечных клетках, который играет ключевую роль в обмене веществ. Когда у мышей отключили ген Митч, они не только не набирали вес, но и показали улучшение метаболической активности и долголетия.

В новом исследовании, опубликованном в The EMBO Journal, ученые обнаружили, что отключение Митч в человеческих клетках ускоряет сжигание жиров и углеводов, а также полностью останавливает образование новых жировых клеток. Исследования на мышах подтвердили, что они не только не набирали вес, но и увеличили количество мышечных волокон, что улучшает выносливость.

Эти изменения привели к лучшим результатам в тестах на выносливость и сердечную деятельность. Однако учёные столкнулись с вопросом: как отключение одного белка может защищать от ожирения и одновременно улучшать выносливость? Исследование привело их к митохондриям — крошечным органеллам, отвечающим за выработку энергии и метаболизм клеток.

Команда Гросса обнаружила, что Митч регулирует синтез митохондрий, что помогает понять результаты на мышах. В новом исследовании, возглавляемом Сабитой Чоурасией, учёные изучили, что происходит в человеческих клетках, когда белок Митч удаляется с помощью генной инженерии. Выяснилось, что митохондриальная сеть разрушается, эффективность производства энергии снижается, и клетки переходят в состояние постоянного энергетического дефицита.

Уточнения

Митохо́ндрия (от греч. μίτος — нить и χόνδρος — зёрнышко, крупинка) — двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра.

