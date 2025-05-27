Медицинский прорыв: ИИ спасает жизни благодаря своей точности в критических ситуациях

Ученые из Гарварда и Стэнфорда выяснили, что искусственный интеллект (ИИ) может ставить более точные диагнозы, чем врачи, особенно в стрессовых ситуациях и при ограниченном времени.
В ходе эксперимента в больнице Бостона сравнили точность диагнозов, поставленных ИИ (включая модель o1 от OpenAI), и врачами в реальной медицинской практике. Выяснили, что ИИ смог достичь 79,7% точности диагностики в реанимации, тогда как у врачей этот показатель составил 75,9%. Особенно заметным было преимущество ИИ в условиях жесткого цейтнота, когда времени на анализ истории болезни было очень мало, пишет "Царьград".
Исследователи отметили, что точная диагностика крайне важна, так как ошибочные диагнозы являются причиной смерти примерно 10% пациентов в мире. В США неверные диагнозы входят в число главных причин смертности, а в России каждый двадцатый пациент сталкивается с ошибками в диагностике.
Интересно, что попытки использовать ИИ в качестве советника для врачей не дали улучшения качества диагностики. Это связано с недоверием врачей к выводам ИИ. Учёные подчеркивают, что необходимо разработать стратегии, которые помогут создать доверие и эффективное сотрудничество между врачами и искусственным интеллектом.
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