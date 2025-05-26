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Уникальные отечественные разработки в медицине, промышленности и экологии: всё готово к практическому применению

1:23
Наука

В медицине появилось уникальное кровоостанавливающее покрытие, которое хорошо фиксируется на ранах без дополнительных материалов, а также биосовместимый имплант для восстановления костной ткани.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученый

В промышленности разработали жидкий герметик для шин и улучшили технологию производства игольчатого кокса для аккумуляторов электромобилей. Особенно интересен новый порошковый композит для 3D-печати сложных деталей.

В экологии предложены инновационные решения: сорбент из свекловичного жума для очистки вод и лузга подсолнечника для удаления тяжелых металлов.

Также создана специальная смазочная композиция, которая значительно продлевает срок службы стальных деталей.

В фармацевтике разработано новое соединение против COVID-19, которое превышает эффективность существующих аналогов.

Завершает список высокочувствительный сенсор для обнаружения взрывчатых веществ, применимый в системах безопасности, пишет argumenti.ru.

Эти разработки показывают огромный потенциал российской химической науки и её способность решать актуальные технологические задачи в разных отраслях. Многие изобретения уже готовы к практическому применению и могут существенно повлиять на развитие ключевых секторов экономики

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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