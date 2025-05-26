Брутальный лебедь-шипун: почему этот пернатый носит звание символа любви

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Представьте, вы смотрите на пруд и думаете: какой прекрасный лебедь!

Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лебеди

А на самом деле это лебедь-шипун, который в любой момент может ударом крыла, допустим, сломать вам даже локоть! В отличие от него, лебедь-кликун абсолютно безобиден.

Как не перепутать этих двух пернатых?

Шипун

Клюв: ярко-оранжевый с чёрным бугром — выглядит как броня.

Шея: изогнута буквой S.

Голос: не поёт, а шипит, как злобный чайник на стероидах.

Крылья: сложены домиком, хвост смотрит вверх.

Кликун

Клюв: жёлтый с чёрным, без наростов.

Шея: прямая.

Голос: трубит, а не шипит.

Крылья: прижаты, хвост горизонтально.

Но почему шипун — символ любви, если он такой агрессивный? На самом деле, всё довольно логично. Для шипунов любовь — это не романтика с розами, а совместная жизнь. Они образуют пару один раз и надолго, строят гнездо, делят обязанности: самка высиживает яйца, а самец охраняет территорию и шипит на всё вокруг, иногда даже просто для профилактики, пишет "Популярная наука".

Они активно заботятся о своих детях, и если один из партнёров погибает, второй может долго оставаться один, иногда даже навсегда. Вот такие вот они, шипуны: и агрессивные, и верные!

Уточнения

Ле́беди (лат. Cygnus) — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.



