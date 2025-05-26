Брутальный лебедь-шипун: почему этот пернатый носит звание символа любви

Представьте, вы смотрите на пруд и думаете: какой прекрасный лебедь!
А на самом деле это лебедь-шипун, который в любой момент может ударом крыла, допустим, сломать вам даже локоть! В отличие от него, лебедь-кликун абсолютно безобиден.
Как не перепутать этих двух пернатых?
Шипун
Кликун
Но почему шипун — символ любви, если он такой агрессивный? На самом деле, всё довольно логично. Для шипунов любовь — это не романтика с розами, а совместная жизнь. Они образуют пару один раз и надолго, строят гнездо, делят обязанности: самка высиживает яйца, а самец охраняет территорию и шипит на всё вокруг, иногда даже просто для профилактики, пишет "Популярная наука".
Они активно заботятся о своих детях, и если один из партнёров погибает, второй может долго оставаться один, иногда даже навсегда. Вот такие вот они, шипуны: и агрессивные, и верные!
Ле́беди (лат. Cygnus) — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.