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Алюминий в деле: как один металл спасает квантовые технологии от краха

2:37
Наука

Можно ли защитить хрупкие квантовые системы с помощью самого обычного алюминия? Оказывается — да. Учёные из НИТУ "МИСиС" и Технологического института Карлсруэ нашли способ повысить стабильность квантовых компьютеров, используя гранулированный алюминий. И это может стать революцией.

Квантовый компьютер
Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Квантовый компьютер

Почему квантовые компьютеры такие капризные

Сердце квантового компьютера — это кубиты, элементы, которые могут находиться сразу в нескольких состояниях. Но чтобы сохранить эту "магическую" суперпозицию, нужна тишина. Буквально. Даже мельчайшие электромагнитные шумы извне могут разрушить хрупкое квантовое равновесие.

Сверхпроводники идеально подходят для квантовых цепей благодаря почти нулевому сопротивлению постоянному току. Однако есть подвох: это же свойство приводит к низкому импедансу — слабой защите от высокочастотных помех. Именно такие помехи и разрушают кубиты.

Решение пришло с прошлого века

Учёные решили использовать супериндуктор — элемент с высоким сопротивлением переменному току. Их выбор пал на гранулированный алюминий (grAl) — материал, известный ещё с середины XX века, но не до конца изученный в контексте высокочастотных применений.

grAl состоит из наноразмерных зёрен чистого алюминия и аморфного оксида алюминия. Он не только сверхпроводник, но и способен "гасить" помехи в цепи, оставаясь при этом частью сверхпроводящей среды.

Всё просто — и в этом сила

"Мы использовали пленки grAl и в кубите, и в резонаторе — элементе, который считывает состояние кубита. Благодаря тому, что алюминий уже используется в джозефсоновских контактах, нам удалось создать всю схему за один техпроход", — объясняет Алексей Устинов, профессор Карлсруэ и руководитель группы Российского квантового центра.

Ранее для создания супериндукторов приходилось собирать сложные массивы из множества элементов. Это делало архитектуру громоздкой и нестабильной. Теперь всё проще: grAl обеспечивает нужное сопротивление в компактной форме.

Что это значит для будущего

Новая технология позволяет защитить квантовые цепи без потери производительности — кубиты продолжают работать в прежнем режиме, но уже в "тишине". Это открывает путь к созданию целого спектра более устойчивых квантовых систем: от процессоров до детекторов для космической индустрии.

Уточнения

Ква́нтовый компью́тер - вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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