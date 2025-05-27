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Учёные потрясли мир: вся наша реальность может быть пузырём в океане других измерений

2:10
Наука

Всё, что мы знаем о мире, возможно, существует… на поверхности огромного пузыря. Это не фантазия сценариста, а свежая научная гипотеза, которую предложили физики-теоретики из Швеции.

Вселенная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Pablo Carlos Budassi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вселенная

Загадка тёмной энергии

С конца 1990-х годов учёные ломают голову: почему Вселенная расширяется всё быстрее? Это наблюдение перевернуло представления о космосе. Исследователи пришли к выводу, что пространство не пустое, а пронизано загадочной субстанцией — тёмной энергией. Она как будто "расталкивает" материю, заставляя Вселенную раздуваться.

Но что это за энергия? Где её искать? Эти вопросы десятилетиями остаются без ответа.

Решение может прийти из теории струн

Доктор Сувик Банерджи и его коллеги из Уппсальского университета уверены: разгадка кроется в теории струн. Эта теория утверждает, что все частицы — не точки, а крошечные вибрирующие струны. И существует больше измерений, чем три привычных.

"Мы давно надеялись, что ответ даст теория струн", — признаётся Банерджи.

Но за последние 15 лет предложенные модели внутри этой теории терпели одну неудачу за другой. Либо они были неполными, либо просто не работали. Учёные сталкивались с критикой и тупиками.

Новая модель: Вселенная на краю пузыря

Теперь же физики представили революционную концепцию: всё наше существование находится на границе пузыря, который расширяется внутри другого измерения. Струны, из которых состоит материя, якобы тянутся в это скрытое измерение, а мы наблюдаем только их "кончики".

"Мы также показываем, что такие расширяющиеся пузыри возможны в рамках теории струн", — поясняют исследователи.

А вдруг таких пузырей много

Новая гипотеза допускает ещё более захватывающую идею — возможно, наш пузырь не единственный. Есть шанс, что в других измерениях существуют иные пузыри, то есть другие вселенные.

Уточнения

Мультивселе́нная или метавселенная, или гипервселенная (англ. multiverse, hyperverse), — гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных (включая ту, в которой мы находимся).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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