Учёные потрясли мир: вся наша реальность может быть пузырём в океане других измерений

Всё, что мы знаем о мире, возможно, существует… на поверхности огромного пузыря. Это не фантазия сценариста, а свежая научная гипотеза, которую предложили физики-теоретики из Швеции.
С конца 1990-х годов учёные ломают голову: почему Вселенная расширяется всё быстрее? Это наблюдение перевернуло представления о космосе. Исследователи пришли к выводу, что пространство не пустое, а пронизано загадочной субстанцией — тёмной энергией. Она как будто "расталкивает" материю, заставляя Вселенную раздуваться.
Но что это за энергия? Где её искать? Эти вопросы десятилетиями остаются без ответа.
Доктор Сувик Банерджи и его коллеги из Уппсальского университета уверены: разгадка кроется в теории струн. Эта теория утверждает, что все частицы — не точки, а крошечные вибрирующие струны. И существует больше измерений, чем три привычных.
"Мы давно надеялись, что ответ даст теория струн", — признаётся Банерджи.
Но за последние 15 лет предложенные модели внутри этой теории терпели одну неудачу за другой. Либо они были неполными, либо просто не работали. Учёные сталкивались с критикой и тупиками.
Теперь же физики представили революционную концепцию: всё наше существование находится на границе пузыря, который расширяется внутри другого измерения. Струны, из которых состоит материя, якобы тянутся в это скрытое измерение, а мы наблюдаем только их "кончики".
"Мы также показываем, что такие расширяющиеся пузыри возможны в рамках теории струн", — поясняют исследователи.
Новая гипотеза допускает ещё более захватывающую идею — возможно, наш пузырь не единственный. Есть шанс, что в других измерениях существуют иные пузыри, то есть другие вселенные.
Мультивселе́нная или метавселенная, или гипервселенная (англ. multiverse, hyperverse), — гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных (включая ту, в которой мы находимся).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.