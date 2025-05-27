Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочешь хороший урожай? Держи эти культуры подальше друг от друга
Секрет урожайности будущего: в России начали осваивать метод, изменивший аграрную карту мира
Не позволю травить будущего мужа!: Бородина ёмко ответила хейтерам после скандала с травмоопасным шоу
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают
Чем опасны кошачьи подушечки? Когда простое прикосновение может стать мучением
Лазарева* назвала Россию ужасной страной: я пошутила!
Как питаться, чтобы прожить на 10 лет дольше? Этот хитрый метод продлит вашу молодость
Датчики, которые делают дом безопасным: от потопа до пожара — всё под контролем
Неожиданное поведение фотонов поставило под вопрос симметрию времени

Уникальный лазер для космоса — какие тайны он поможет раскрыть

2:07
Наука

Можно ли создать лазер, способный почти не искажаться со временем? Команда из Массачусетского технологического института (MIT) не просто ответила на этот вопрос, а создала такое устройство. Получившийся лазер стал самым стабильным и "чистым" в мире.

Энди Мотт измеряет оптические ограничивающие характеристики нелинейного материала
Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Энди Мотт измеряет оптические ограничивающие характеристики нелинейного материала

В чём секрет

Главная особенность — почти полное отсутствие изменений длины волны во времени. У большинства высокоточных лазеров ширина линии — диапазон, в котором "гуляет" длина волны — составляет от 1000 до 10 000 герц. В новом устройстве — всего 20 герц. Это рекорд.

Как этого добились

Исследователи использовали два метра оптоволокна — материал, известный своей способностью создавать стабильный лазерный свет. Но на этом не остановились. Лазер был снабжён системой самоконтроля: он непрерывно сравнивает текущую длину волны со значениями в прошлом и вносит корректировки в реальном времени.

Почему это важно

Малейшие колебания длины волны приводят к ошибкам в сверхточных приборах — от атомных часов до гравитационно-волновых детекторов. Чем уже ширина линии, тем чище сигнал, а значит, выше точность. "Грязный" лазер — это шум в данных и искажённые измерения.

"Высокая ширина линии — один из главных источников погрешностей в системах, работающих на лазерном свете", — отмечают авторы проекта.

Космос зовёт

Главное применение нового лазера — гравитационно-волновые обсерватории в космосе. Именно в таких установках можно максимально использовать его сверхточные характеристики.

Когда сталкиваются чёрные дыры, они создают гравитационные волны — рябь в ткани пространства-времени. Эти волны едва ощутимы, но влияют на форму лазерных лучей в обсерваториях, таких как LIGO. Новый лазер поможет зафиксировать даже самые слабые колебания.

"Это открытие открывает путь к более точным детекторам на орбите Земли", — уверены учёные из MIT.

Уточнения

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - "усиление света посредством вынужденного излучения"), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Надежда Михалкова и Лариса Гузеева устроили словесную перепалку в шоу Перепой звезду
Российский шоу-бизнес
Надежда Михалкова и Лариса Гузеева устроили словесную перепалку в шоу Перепой звезду Аудио 
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Наука и техника
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой Дмитрий Плотников Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Последние материалы
Как питаться, чтобы прожить на 10 лет дольше? Этот хитрый метод продлит вашу молодость
Датчики, которые делают дом безопасным: от потопа до пожара — всё под контролем
Неожиданное поведение фотонов поставило под вопрос симметрию времени
Меньше аллергий — если мама ела это во время беременности
На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой
Европейские авиапассажиры в опасности: новые правила могут лишить их компенсации за задержки рейсов
Горящие туры — фальшивка: мошенники оставляют россиян без отпуска и денег
Аптеки — теперь часть медицины: что изменится для россиян с 1 июня
500% пошлин и ультиматум России: США готовят санкционный удар по нефти
Россия требует СБ ООН: Европа мешает миру на Украине — заявлен ответный удар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.