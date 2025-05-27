Уникальный лазер для космоса — какие тайны он поможет раскрыть

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли создать лазер, способный почти не искажаться со временем? Команда из Массачусетского технологического института (MIT) не просто ответила на этот вопрос, а создала такое устройство. Получившийся лазер стал самым стабильным и "чистым" в мире.

Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Энди Мотт измеряет оптические ограничивающие характеристики нелинейного материала

В чём секрет

Главная особенность — почти полное отсутствие изменений длины волны во времени. У большинства высокоточных лазеров ширина линии — диапазон, в котором "гуляет" длина волны — составляет от 1000 до 10 000 герц. В новом устройстве — всего 20 герц. Это рекорд.

Как этого добились

Исследователи использовали два метра оптоволокна — материал, известный своей способностью создавать стабильный лазерный свет. Но на этом не остановились. Лазер был снабжён системой самоконтроля: он непрерывно сравнивает текущую длину волны со значениями в прошлом и вносит корректировки в реальном времени.

Почему это важно

Малейшие колебания длины волны приводят к ошибкам в сверхточных приборах — от атомных часов до гравитационно-волновых детекторов. Чем уже ширина линии, тем чище сигнал, а значит, выше точность. "Грязный" лазер — это шум в данных и искажённые измерения.

"Высокая ширина линии — один из главных источников погрешностей в системах, работающих на лазерном свете", — отмечают авторы проекта.

Космос зовёт

Главное применение нового лазера — гравитационно-волновые обсерватории в космосе. Именно в таких установках можно максимально использовать его сверхточные характеристики.

Когда сталкиваются чёрные дыры, они создают гравитационные волны — рябь в ткани пространства-времени. Эти волны едва ощутимы, но влияют на форму лазерных лучей в обсерваториях, таких как LIGO. Новый лазер поможет зафиксировать даже самые слабые колебания.

"Это открытие открывает путь к более точным детекторам на орбите Земли", — уверены учёные из MIT.

Уточнения

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - "усиление света посредством вынужденного излучения"), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

