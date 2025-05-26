Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клевета, полиция, исчезновение: тревожные подробности о бывшей жене Техника
Свежесть без компромиссов: окрошка, в которую не попали ни квас, ни кефир
Польша стала рассадником терроризма: удар пришёлся по России
Эти баклажаны взрывают вкусом: идеальная закуска к шашлыкам. Попробуйте приготовить сами
Меган Маркл не собирается прощаться с титулом: монетизирует монархию
Один флакон, одна яхта и один цвет — три вещи, которые навсегда изменили стиль
Украина уже проиграла: Трамп заставит Киев сдаться России
Битцевский маньяк подал в суд из колонии: что не устроило самого жестокого убийцу Москвы
"Исходящее из его рта приводит к проблемам": Трамп резко осадил Зеленского

Прямо в нашей Солнечной системе — тело, которое рушит миф о Девятой планете

2:02
Наука

На далёкой периферии Солнечной системы обнаружен объект, который может поставить под сомнение существование Девятой планеты. Его заметили ещё в 2017 году, но официально признан он был лишь сейчас — 21 мая 2025 года Международным астрономическим союзом.

Солнечная система
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечная система

Что известно о 2017 ИЗ 201

Этот транснептуновый объект (TNO) расположен за орбитой Нептуна и совершает полный оборот вокруг Солнца за 25 тысяч лет. Его диаметр составляет около 700 километров — достаточно, чтобы считаться карликовой планетой.

Удалённость поражает: в самой дальней точке своей орбиты объект находится в 1600 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Он не должен был попасться

"Это единственный объект, присутствие которого указывает на то, что он находится примерно в сотне подобных по курсу и размеру объектов, просто он слишком далёк, чтобы быть замеченным", — говорит исследователь Гунг-Ю Чанге.

Обнаружить его удалось благодаря развитию наблюдательной техники и командной работе: объект слишком мал и далёк, чтобы попасться случайно.

Проблема для Девятой планеты

Орбита 2017 ИЗ 201 выбивается из общего поведения других TNO. Это может говорить о том, что теория Девятой планеты, предполагающая существование массивного объекта, влияющего на орбиты транснептуновых тел, может быть ошибочной. Если найдутся другие такие же "нестандартные" объекты — теория может не выдержать проверки.

"Слепые" зоны — не только за галактикой

Несмотря на, то что современные телескопы позволяют заглядывать на миллиарды световых лет, собственная Солнечная система по-прежнему хранит тайны. Учёные уверены — за орбитой Нептуна могут скрываться десятки или сотни подобных тел, пока ещё не замеченных.

Уточнения

Девятая планета — гипотетическая планета во внешней области Солнечной системы, гравитационное притяжение которой может объяснить среднюю аномалию в распределении орбит обособленных транснептуновых объектов (ТНО), обнаруженных в основном за пределами пояса Койпера в рассеянном диске.

Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Прямиком в морг. Украинцы на базах Британии готовятся стать пушечным мясом Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Последние материалы
Свежесть без компромиссов: окрошка, в которую не попали ни квас, ни кефир
Польша стала рассадником терроризма: удар пришёлся по России
Эти баклажаны взрывают вкусом: идеальная закуска к шашлыкам. Попробуйте приготовить сами
Меган Маркл не собирается прощаться с титулом: монетизирует монархию
Один флакон, одна яхта и один цвет — три вещи, которые навсегда изменили стиль
Украина уже проиграла: Трамп заставит Киев сдаться России
Прямо в нашей Солнечной системе — тело, которое рушит миф о Девятой планете
Битцевский маньяк подал в суд из колонии: что не устроило самого жестокого убийцу Москвы
"Исходящее из его рта приводит к проблемам": Трамп резко осадил Зеленского
У Кириенко появятся новые рычаги: в Кремле рассматривают три сценария
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.