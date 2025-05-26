Прямо в нашей Солнечной системе — тело, которое рушит миф о Девятой планете

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На далёкой периферии Солнечной системы обнаружен объект, который может поставить под сомнение существование Девятой планеты. Его заметили ещё в 2017 году, но официально признан он был лишь сейчас — 21 мая 2025 года Международным астрономическим союзом.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная система

Что известно о 2017 ИЗ 201

Этот транснептуновый объект (TNO) расположен за орбитой Нептуна и совершает полный оборот вокруг Солнца за 25 тысяч лет. Его диаметр составляет около 700 километров — достаточно, чтобы считаться карликовой планетой.

Удалённость поражает: в самой дальней точке своей орбиты объект находится в 1600 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Он не должен был попасться

"Это единственный объект, присутствие которого указывает на то, что он находится примерно в сотне подобных по курсу и размеру объектов, просто он слишком далёк, чтобы быть замеченным", — говорит исследователь Гунг-Ю Чанге.

Обнаружить его удалось благодаря развитию наблюдательной техники и командной работе: объект слишком мал и далёк, чтобы попасться случайно.

Проблема для Девятой планеты

Орбита 2017 ИЗ 201 выбивается из общего поведения других TNO. Это может говорить о том, что теория Девятой планеты, предполагающая существование массивного объекта, влияющего на орбиты транснептуновых тел, может быть ошибочной. Если найдутся другие такие же "нестандартные" объекты — теория может не выдержать проверки.

"Слепые" зоны — не только за галактикой

Несмотря на, то что современные телескопы позволяют заглядывать на миллиарды световых лет, собственная Солнечная система по-прежнему хранит тайны. Учёные уверены — за орбитой Нептуна могут скрываться десятки или сотни подобных тел, пока ещё не замеченных.

Уточнения

Девятая планета — гипотетическая планета во внешней области Солнечной системы, гравитационное притяжение которой может объяснить среднюю аномалию в распределении орбит обособленных транснептуновых объектов (ТНО), обнаруженных в основном за пределами пояса Койпера в рассеянном диске.



Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы.

