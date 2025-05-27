Эта волна смыла не берег, а время: что случилось в лаборатории Нью-Йорка

Кажется, фантастика всё ближе к реальности. Исследователи из Нью-Йорка подтвердили существование удивительного явления, которое они называют "зеркалом времени". Это не просто отражение, а настоящий разворот волны во времени — процесс, при котором она возвращается к своему изначальному состоянию.

Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ время

Как это работает?

Открытие стало возможным благодаря работе под руководством доктора Хуссейна Муссы из Исследовательского центра передовых технологий CUNY.

Ученые использовали специальный метаматериал — металлическую ленту с встроенными электронными компонентами.

Под действием энергетического импульса этот материал не просто отразил волну, а "развернул её назад во времени".

"Будто вы нажимаете отмену для всей Вселенной", — объяснил один из пользователей.

Эта инновация основана не на магии, а на точной настройке частот и управлении направлением распространения электромагнитной волны. В отличие от обычных зеркал, это устройство отражает не только в пространстве, но и нарушает направление временного потока.

Что это может изменить?

Результаты экспериментов опубликованы в престижном журнале Nature Physics, и хотя исследования пока на начальной стадии, уже сейчас ясно: это может перевернуть представление о передаче информации, вычислениях и физике времени.

Специалисты считают, что "зеркала времени" могут найти применение в квантовых технологиях, суперкомпьютерах и других разработках, которые ещё недавно казались утопией.

Тем временем — в мозге

Пока физики экспериментируют со временем в лабораториях, нейрофизиологи исследуют, как с этим справляется человеческий мозг.

Уже в 2021 году учёные из Франции и Нидерландов обнаружили у человека наличие так называемых "временных клеток".

"Это "мозговое время”, вероятно, лежит в основе нашей способности к ментальному путешествию — помнить не только, что произошло, но и где и когда это случилось", — прокомментировала Невролог Майя Лейла Редди.

Итак, пока одни отражают волны в прошлое, другие пытаются понять, как наш разум сам создаёт ощущение времени.

Уточнения

Нейронау́ки — междисциплинарная область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов. нейронауки включают в себя целый ряд областей, таких как когнитивная наука, химия, информатика, инженерия, лингвистика, медицина, физиология, физика, философия и психология.

