Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макияж и солнце: какие средства помогут вам не только скрыть недостатки, но и защитить кожу
Нежнее не бывает: ленивые вареники, которые готовятся за полчаса
Хотите спать лучше и не нервничать? Эти цветы не просто украсят сад — они лечат тревожность
Нива 4x4: внедорожник, опередивший своё время
Проверь, стареет ли твой мозг, всего за 90 секунд: этот тест оценит молодость мозга
Больше никакого масла и жарки: эти наггетсы покоряют с первого кусочка
Мойка на доверии: на что смотреть, чтобы не получить царапины в подарок
Поймано на камеру: в Британии объявился зверь из легенд — с рогами и крыльями
Функциональный фитнес нового уровня: как Hyrox меняет подход к тренировкам

Эта волна смыла не берег, а время: что случилось в лаборатории Нью-Йорка

Наука

Кажется, фантастика всё ближе к реальности. Исследователи из Нью-Йорка подтвердили существование удивительного явления, которое они называют "зеркалом времени". Это не просто отражение, а настоящий разворот волны во времени — процесс, при котором она возвращается к своему изначальному состоянию.

время
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
время

Как это работает?

Открытие стало возможным благодаря работе под руководством доктора Хуссейна Муссы из Исследовательского центра передовых технологий CUNY.

Ученые использовали специальный метаматериал — металлическую ленту с встроенными электронными компонентами.

Под действием энергетического импульса этот материал не просто отразил волну, а "развернул её назад во времени".

"Будто вы нажимаете отмену для всей Вселенной", — объяснил один из пользователей.

Эта инновация основана не на магии, а на точной настройке частот и управлении направлением распространения электромагнитной волны. В отличие от обычных зеркал, это устройство отражает не только в пространстве, но и нарушает направление временного потока.

Что это может изменить?

Результаты экспериментов опубликованы в престижном журнале Nature Physics, и хотя исследования пока на начальной стадии, уже сейчас ясно: это может перевернуть представление о передаче информации, вычислениях и физике времени.

Специалисты считают, что "зеркала времени" могут найти применение в квантовых технологиях, суперкомпьютерах и других разработках, которые ещё недавно казались утопией.

Тем временем — в мозге

Пока физики экспериментируют со временем в лабораториях, нейрофизиологи исследуют, как с этим справляется человеческий мозг.

Уже в 2021 году учёные из Франции и Нидерландов обнаружили у человека наличие так называемых "временных клеток".

"Это "мозговое время”, вероятно, лежит в основе нашей способности к ментальному путешествию — помнить не только, что произошло, но и где и когда это случилось", — прокомментировала Невролог Майя Лейла Редди.

Итак, пока одни отражают волны в прошлое, другие пытаются понять, как наш разум сам создаёт ощущение времени.

Уточнения

Нейронау́ки — междисциплинарная область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов. нейронауки включают в себя целый ряд областей, таких как когнитивная наука, химия, информатика, инженерия, лингвистика, медицина, физиология, физика, философия и психология.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Наука и техника
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого Аудио 
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Домашние животные
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Последние материалы
Seltos на вторичке и с пробегом: с чем рискует столкнуться новый владелец
Этот предмет уберут из школьной программы: в 6-7 классах его больше не будут изучать
Прорастёт в банке, даст урожай на грядке: домашняя рассада батата
Фейковый дебют LADA Iskra: машина уже в салонах, но до руля никто не доберётся
Топ-5 легендарных советских самолётов, которые пугали Запад
1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают
Скорость звука? Дайте что-то посерьёзнее: новый лайнер шокирует мир авиации
Сетка от кротов: секрет, о котором не догадываются дачники
Секрет Лель: зачем певица предлагала Королёвой пососать сушёные бутоны гвоздики
Охотники глазам не верят: по шведскому лесу бродит лось с золотыми рогами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.