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ChatGPT уходит в прошлое: новые модели ИИ готовы отправить OpenAI и Google на свалку истории

2:02
Наука

Компания Anthropic представила сразу две новые языковые модели — Opus 4 и Sonnet 4, которые уже доступны в чат-боте Claude и через API. Обе версии показали отличные результаты в тестах по математике, программированию и выполнению инструкций, обогнав GPT-4.1 от OpenAI и Gemini 2.5 от Google в таких бенчмарках, как SWE-bench, Terminal-bench и AIME 2025.

Художественная иллюстрация искусственного интеллекта
Фото: Pexels by Google DeepMind, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная иллюстрация искусственного интеллекта

Что нового?

Обе модели демонстрируют более точное поведение и меньшую склонность к "галлюцинациям" — по заявлению Anthropic, они в среднем на 65% устойчивее, чем предыдущая версия Sonnet 3.7.

И теперь обе могут использовать интернет-поиск прямо во время рассуждений, дополняя свои знания в процессе диалога.

При этом, как и раньше, максимальный объём контекста — 200 000 токенов. У GPT-4-turbo и некоторых других моделей это значение уже превышает миллион, но Anthropic по-прежнему делает ставку на точность, а не на масштаб.

Разные задачи — разные модели

  • Opus 4 — флагман. Самая мощная, но и самая дорогая и медленная. За миллион токенов на входе вы заплатите $15, за миллион токенов на выходе — $75.
  • Sonnet 4 — универсальный вариант, сбалансированный по скорости и качеству. Стоит в пять раз дешевле и подходит для большинства сценариев.
  • Для быстродействия остаётся Haiku, но его обновление пока не представлено.

Кто и как может использовать

Доступ к Opus 4 и Sonnet 4 открыт для пользователей тарифов Claude For, Max, Team и Enterprise. Sonnet 4 также доступен и в бесплатной версии, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами, а также область исследований в области компьютерных наук, которые можно назвать искусственным интеллектом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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