ChatGPT уходит в прошлое: новые модели ИИ готовы отправить OpenAI и Google на свалку истории

Компания Anthropic представила сразу две новые языковые модели — Opus 4 и Sonnet 4, которые уже доступны в чат-боте Claude и через API. Обе версии показали отличные результаты в тестах по математике, программированию и выполнению инструкций, обогнав GPT-4.1 от OpenAI и Gemini 2.5 от Google в таких бенчмарках, как SWE-bench, Terminal-bench и AIME 2025.
Обе модели демонстрируют более точное поведение и меньшую склонность к "галлюцинациям" — по заявлению Anthropic, они в среднем на 65% устойчивее, чем предыдущая версия Sonnet 3.7.
И теперь обе могут использовать интернет-поиск прямо во время рассуждений, дополняя свои знания в процессе диалога.
При этом, как и раньше, максимальный объём контекста — 200 000 токенов. У GPT-4-turbo и некоторых других моделей это значение уже превышает миллион, но Anthropic по-прежнему делает ставку на точность, а не на масштаб.
Доступ к Opus 4 и Sonnet 4 открыт для пользователей тарифов Claude For, Max, Team и Enterprise. Sonnet 4 также доступен и в бесплатной версии, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами, а также область исследований в области компьютерных наук, которые можно назвать искусственным интеллектом.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.