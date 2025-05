Весна изменила всё: где в Британии искать солнце, эль и уединение

Апрель 2025 года вошёл в историю Великобритании как самый солнечный и засушливый месяц за всё время наблюдений. Прогноз на майские праздники обещал продолжение идеальной погоды — и миллионы британцев отказались от идеи зарубежных поездок, отправившись исследовать собственную страну.

Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туризм в Великобритании

Резкий всплеск интереса к внутреннему туризму сопровождался ростом популярности автомобильных маршрутов.

Платформы каршеринга отметили повышенный спрос на поездки по самым живописным уголкам Великобритании — от холмистых пейзажей Котсуолдса до меловых утёсов Саут-Даунса.

ТОП-5 живописных маршрутов по Британии

Котсуолдс, Глостершир

Деревни в стиле старой Англии, уютные пабы, антикварные лавки и медовые оттенки камня. Особое очарование — в менее известных местах, таких как Астхолл и Суинбрук.

Саут-Даунс, Сассекс и Хэмпшир

Начав маршрут в Брайтоне, путешественники открывают для себя потрясающий пейзаж скал "Семь сестёр", уединённый Бирлинг-Гэп и исторические улочки Гастингса и Рая.

Норфолкское побережье

От Ханстентона до Кромера — через песчаные дюны Холкхэма, тюленей у мыса Блейкни и очаровательные приморские деревушки. Утренний Холкхэм-Бич — особенно живописен.

Пик-Дистрикт, Дербишир

Бакстон, Уиннатс-Пасс и Чатсуорт — сочетание дикой природы и культурного наследия. Чтобы избежать толп, стоит выбрать менее популярные пещеры, например Тор.

Сноудония, Северный Уэльс

От Честера до Лланбериса — с замками, зиплайном Zip World Velocity и маршрутами для хайкинга. A4086 — один из самых зрелищных участков для поездки.

Стиль и свобода: новые форматы путешествий

Популярность приобрели и нестандартные виды транспорта — кабриолеты, электромобили с продвинутой мультимедиа. Это позволяло путешествовать в собственном ритме, минуя расписания и суету.

Эффект за пределами Британии

Интерес к родным пейзажам повлиял даже на мировую индустрию. Международные поездки сократились, зато вырос интерес к локальному туризму — с акцентом на устойчивость, автономность и экологичность.

