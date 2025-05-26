Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как полюбить свои седые волосы: путь от сопротивления к самовыражению
Проблема в трубе: как смартфон за 10 минут ставит диагноз катализатору
Эмоции на сцене: на концерте в Нижнекамске Алсу спела для девочки-инвалида и не сдержала слёз
Опасный объект: как этот включенный электроприбор может стать причиной пожара у вас дома
Краснокнижный хищник погиб у детского лагеря — что произошло в Приморье
Секреты, замёрзшие на века: археологи спешат за сокровищами сквозь тающий лёд
Натуральный щит от комаров: зачем платить за спреи, если есть растение, которое работает лучше
Оптимизация мощности: Audi Q3 переселяется
Сколько стоили билеты Аэрофлота в 70-х годах?

Весна изменила всё: где в Британии искать солнце, эль и уединение

2:27
Наука

Апрель 2025 года вошёл в историю Великобритании как самый солнечный и засушливый месяц за всё время наблюдений. Прогноз на майские праздники обещал продолжение идеальной погоды — и миллионы британцев отказались от идеи зарубежных поездок, отправившись исследовать собственную страну.

Туризм в Великобритании
Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туризм в Великобритании

Резкий всплеск интереса к внутреннему туризму сопровождался ростом популярности автомобильных маршрутов.

Платформы каршеринга отметили повышенный спрос на поездки по самым живописным уголкам Великобритании — от холмистых пейзажей Котсуолдса до меловых утёсов Саут-Даунса.

ТОП-5 живописных маршрутов по Британии

Котсуолдс, Глостершир

Деревни в стиле старой Англии, уютные пабы, антикварные лавки и медовые оттенки камня. Особое очарование — в менее известных местах, таких как Астхолл и Суинбрук.

Саут-Даунс, Сассекс и Хэмпшир

Начав маршрут в Брайтоне, путешественники открывают для себя потрясающий пейзаж скал "Семь сестёр", уединённый Бирлинг-Гэп и исторические улочки Гастингса и Рая.

Норфолкское побережье

От Ханстентона до Кромера — через песчаные дюны Холкхэма, тюленей у мыса Блейкни и очаровательные приморские деревушки. Утренний Холкхэм-Бич — особенно живописен.

Пик-Дистрикт, Дербишир

Бакстон, Уиннатс-Пасс и Чатсуорт — сочетание дикой природы и культурного наследия. Чтобы избежать толп, стоит выбрать менее популярные пещеры, например Тор.

Сноудония, Северный Уэльс

От Честера до Лланбериса — с замками, зиплайном Zip World Velocity и маршрутами для хайкинга. A4086 — один из самых зрелищных участков для поездки.

Стиль и свобода: новые форматы путешествий

Популярность приобрели и нестандартные виды транспорта — кабриолеты, электромобили с продвинутой мультимедиа. Это позволяло путешествовать в собственном ритме, минуя расписания и суету.

Эффект за пределами Британии

Интерес к родным пейзажам повлиял даже на мировую индустрию. Международные поездки сократились, зато вырос интерес к локальному туризму — с акцентом на устойчивость, автономность и экологичность.

Уточнения

Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты
Домашние животные
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты Аудио 
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Европа переходит к плану Б: когда свои склады пусты, паникуем и бежим за оружием к США Дмитрий Плотников Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Как полюбить свои седые волосы: путь от сопротивления к самовыражению
Проблема в трубе: как смартфон за 10 минут ставит диагноз катализатору
Эмоции на сцене: на концерте в Нижнекамске Алсу спела для девочки-инвалида и не сдержала слёз
Опасный объект: как этот включенный электроприбор может стать причиной пожара у вас дома
Краснокнижный хищник погиб у детского лагеря — что произошло в Приморье
Весна изменила всё: где в Британии искать солнце, эль и уединение
Секреты, замёрзшие на века: археологи спешат за сокровищами сквозь тающий лёд
Натуральный щит от комаров: зачем платить за спреи, если есть растение, которое работает лучше
Оптимизация мощности: Audi Q3 переселяется
Сколько стоили билеты Аэрофлота в 70-х годах?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.