Апрель 2025 года вошёл в историю Великобритании как самый солнечный и засушливый месяц за всё время наблюдений. Прогноз на майские праздники обещал продолжение идеальной погоды — и миллионы британцев отказались от идеи зарубежных поездок, отправившись исследовать собственную страну.
Резкий всплеск интереса к внутреннему туризму сопровождался ростом популярности автомобильных маршрутов.
Платформы каршеринга отметили повышенный спрос на поездки по самым живописным уголкам Великобритании — от холмистых пейзажей Котсуолдса до меловых утёсов Саут-Даунса.
Деревни в стиле старой Англии, уютные пабы, антикварные лавки и медовые оттенки камня. Особое очарование — в менее известных местах, таких как Астхолл и Суинбрук.
Начав маршрут в Брайтоне, путешественники открывают для себя потрясающий пейзаж скал "Семь сестёр", уединённый Бирлинг-Гэп и исторические улочки Гастингса и Рая.
От Ханстентона до Кромера — через песчаные дюны Холкхэма, тюленей у мыса Блейкни и очаровательные приморские деревушки. Утренний Холкхэм-Бич — особенно живописен.
Бакстон, Уиннатс-Пасс и Чатсуорт — сочетание дикой природы и культурного наследия. Чтобы избежать толп, стоит выбрать менее популярные пещеры, например Тор.
От Честера до Лланбериса — с замками, зиплайном Zip World Velocity и маршрутами для хайкинга. A4086 — один из самых зрелищных участков для поездки.
Популярность приобрели и нестандартные виды транспорта — кабриолеты, электромобили с продвинутой мультимедиа. Это позволяло путешествовать в собственном ритме, минуя расписания и суету.
Интерес к родным пейзажам повлиял даже на мировую индустрию. Международные поездки сократились, зато вырос интерес к локальному туризму — с акцентом на устойчивость, автономность и экологичность.
Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.