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Что-то живёт на глубине 8000 метров — и это совсем не то, что мы ожидали

4:33
Наука

Пока человечество покоряет космос, на глубинах более восьми километров под поверхностью воды продолжает скрываться удивительный мир, о котором мы почти ничего не знаем. И одно из его самых загадочных существ — это Alicella gigantea, крупнейший амфипод на планете, размером с предплечье взрослого человека. Несмотря на скромную внешность, это существо может быть куда более распространённым и важным, чем предполагали учёные.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Знакомьтесь: Alicella gigantea

Alicella gigantea — это глубоководное ракообразное, похожее на креветку, впервые обнаруженное ещё в XIX веке. Оно способно достигать 34 см в длину, что делает его настоящим гигантом среди амфипод, большинство из которых не превышают 20 см, а чаще всего гораздо меньше.

"Это просто фантастика, когда вы их видите, потому что амфиподы, вероятно, являются самыми крупными и опасными хищниками в глубинах моря", — делится доктор Пейдж Марони, ведущий исследователь проекта из Университета Западной Австралии.

Эти существа поедают всё подряд, выживают там, где сдаются даже рыбы, и прекрасно чувствуют себя на глубинах более 8000 метров.

Призрак глубин, который мы недооценивали

Ранее считалось, что A. gigantea — редкий гость. Причина в том, что его крайне редко удаётся поймать: на ловлю одного экземпляра могут уйти недели, и даже тогда в сети попадаются только единичные особи.

Но новое исследование Университета Западной Австралии меняет всё. Учитывая данные о 195 исторических находках и особенности глубин, команда выдвинула гипотезу, что этот вид может обитать на до 59% площади мирового океана, охватывая все основные океанические бассейны.

Почему мы раньше этого не заметили

Исследователи считают, что дело в наших методах.

"Если вы пытаетесь собрать амфипод в морских глубинах, используйте что-нибудь, что им действительно нравится, например, дохлую рыбу, дохлого кальмара или что-нибудь маслянистое и жирное", — объясняет доктор Марони.

Когда условия подходящие, амфиподы появляются сотнями — но только если правильно выбрать приманку. В случае с Alicella gigantea это всё ещё остаётся вызовом.

Невероятные открытия с экспедиции 2023 года

Модель среды обитания A. gigantea предсказала её присутствие в северо-восточной части Тихого океана — регионе, где этих существ раньше не находили. И учёные решили это проверить.

Во время транстихоокеанской экспедиции 2023 года исследователям удалось установить камеры в зоне разлома Мюррей. Результат оказался ошеломляющим: на кадрах впервые запечатлели десятки экземпляров A. gigantea, собравшихся у приманки.

"Когда я наконец-то смог представить их в виде двадцаток, а не просто единиц или двоек, я подумала: "Ладно, может, они и не такие уж редкие”", — призналась доктор Марони.

Один вид — по всему миру

Генетический анализ показал, что несмотря на разделённость океанами и континентами, все изученные экземпляры A. gigantea принадлежат к одному виду.

"Я думала, что точно найду 7 новых видов!" — поразило саму Марони.

Причина такой стабильности, по её словам, — уникальная среда глубоководных морей. Здесь всё почти неизменно уже десятки миллионов лет: стабильная температура, давление, токи, уровень кислорода.

"Среда [глубоководных морей] настолько стабильна, и она была такой стабильной, по оценкам, последние 30-40 миллионов лет, но, возможно, и дольше", — рассказывает доктор.

Почему это важно для всех нас

Глубоководные моря — это крупнейшая экосистема Земли, и всё, что происходит там, напрямую влияет на прибрежные регионы, климат, урожаи и рыболовство.

"Многие люди не осознают, что-то, что происходит в глубинах моря, на 100% влияет на то, что происходит на наших прибрежных территориях…", — подчёркивает доктор Марони.

Она надеется, что такие открытия помогут людям понять: океан — это не пустая синяя зона на карте, а живой, сложный и ещё почти неизведанный мир.

Уточнения

Глубина — расстояние от поверхности до дна, до наиболее отдалённой точки или до определённой точки внутри чего-либо.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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