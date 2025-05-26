Драгоценности планеты оказались ближе, чем мы думали: внутри Земли кипит нечто большее, чем магма

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Вы могли бы сейчас держать в руках слиток золота… если бы он не находился на глубине 3 000 километров под поверхностью планеты. Согласно новому исследованию учёных из Гёттингенского университета, практически всё золото Земли — вместе с платиной и рутением — оказалось заперто в её ядре ещё при формировании планеты.

Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лопата

Но есть неожиданная новость: часть этих сокровищ всё же просачивается вверх.

Следы золота из глубины

Используя передовые методы изотопного анализа, исследователи впервые смогли уловить тончайшие различия в составе рутения (а именно его изотопа 100Ru), содержащегося в вулканических породах, собранных на Гавайях.

Эти сигналы говорят о том, что материал поступает не из мантии, а с границы между ядром и мантией.

"Когда появились первые результаты, мы поняли, что буквально нашли золото", — рассказал один из авторов работы, Нильс Месслинг.

Оказалось, что базальты содержат уникальный изотопный отпечаток — прямое доказательство того, что ценные металлы поднимаются с глубин на поверхность.

Ядро Земли не такое уж изолированное

До сих пор считалось, что ядро отделено от остальных слоёв планеты. Однако данные опровергают это представление.

Новые наблюдения показывают, что из недр Земли поднимаются колоссальные объёмы перегретой породы — сотни квадриллионов тонн. Именно они формируют океанические острова, подобные Гавайям.

"Наши данные подтверждают, что материал ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, просачивается в вышележащую мантию Земли", — добавил Месслинг.

Что это меняет?

Открытие не только проливает свет на процессы, происходящие глубоко внутри планеты, но и даёт новое понимание происхождения полезных ископаемых, используемых в высоких технологиях, энергетике и медицине.

"Наши результаты открывают совершенно новый взгляд на эволюцию нашей планеты", — заключил соавтор исследования Матиас Уилболд.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Изото́пы (от др.-греч. ἴσος «равный; одинаковый» + τόπος «место») — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа. Название связано с тем, что все изотопы одного атома помещаются в одно и то же место (в одну клетку) таблицы Менделеева.

