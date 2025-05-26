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Археологи нашли следы Homo erectus на дне океана — и это открытие переворачивает эволюцию

2:01
Наука

Homo erectus — древнейший вид человека, покинувший Африку, — оставил следы своего присутствия в Юго-Восточной Азии более 1,6 миллиона лет назад.

Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон
Фото: commons.wikimedia by Werner Ustorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон

Сегодня археологи получают всё новые данные о его жизни. Недавнее открытие в Индонезии стало настоящей сенсацией: со дна Мадурского пролива были подняты два фрагмента черепа H. erectus возрастом около 140 000 лет — первые окаменелости этого вида, извлечённые из-под воды.

Этот регион, ныне затопленный, в эпоху последнего ледникового периода был частью обширной суши — Сундаланда, соединявшего Индонезийские острова с материковой Азией.

Новые находки доказывают, что Homo erectus не только выжил здесь, но и приспособился к жизни в низменных районах, богатых пресной водой, рыбой, моллюсками, растениями и фруктами.

Что особенно удивительно, исследователи нашли признаки поведенческих изменений, ранее не зафиксированных у Homo erectus. Среди них — охота на сильных и здоровых быков, что требует уровня координации, ранее приписываемого только более развитым видам гомининов.

Археолог Гарольд Бергхейс из Лейденского университета предполагает, что такие навыки могли быть заимствованы у других видов людей, проживавших на материке. Это указывает на возможные контакты и даже генетический обмен между группами гомининов — важнейшее открытие в изучении эволюции человека.

В общей сложности со дна Мадурского пролива было поднято окаменелости 36 видов позвоночных, включая H. erectus, что делает это исследование одним из самых значимых за последние десятилетия. Оно не только углубляет понимание миграций, но и раскрывает сложность поведения и адаптации наших древних предков в новых экосистемах.

Уточнения

Сундаланд — биогеографический регион в Юго-Восточной Азии, включающий в себя азиатский континентальный шельф. Регион состоит из полуострова Малакка и крупных островов Калимантан, Ява и Суматра с прилегающими островами.

Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. «архантропы») — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.

Маду́рский пролив (индон. Selat Madura), реже пролив Маду́ра — пролив в акватории Малайского архипелага между индонезийскими островами Ява и Мадура. Относится к акватории Яванского моря.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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