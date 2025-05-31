На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Луна — самый изученный объект в Солнечной системе после Земли. Но, как оказалось, она всё ещё хранит тайны. Недавний анализ спутниковых снимков показал странную вертикальную структуру, возвышающуюся над лунной поверхностью. Учёные уже называют её "тёмной башней" — и признают: это нечто, что не вписывается ни в одну известную геологическую модель.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Что видно на снимках

Объект был зафиксирован орбитальным зондом LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) на обратной стороне Луны. На фото — вытянутая, тёмная структура, резко выделяющаяся на фоне ландшафта. Её высота, по предварительным расчётам, превышает 6 километров, а тень указывает на правильную геометрию — почти идеальную вертикаль.

"Мы видим не просто каменную глыбу. Это не скала, не кратер и не лавовый выступ. Всё указывает на аномально ровную, вытянутую форму. И это вызывает больше вопросов, чем даёт ответов", — прокомментировала профессор Элисон Грей, планетолог из НАСА.

Природа или… что-то ещё

Пока рассматриваются несколько версий:

геологическая колонна, образовавшаяся в результате древнего извержения;

метеорит, "вставший" вертикально при ударе;

ошибка в интерпретации данных и теней;

или — артефакт искусственного происхождения.

"Слишком много совпадений. Эта структура напоминает обелиск. Если подтвердится её рукотворность — это перевернёт всё понимание истории Луны", — считает доктор Хуан Мендоса, независимый исследователь из Мексики.

Что дальше

На данный момент NASA направила команду для повторной расшифровки изображений с разных углов освещения и дополнительных спектров. Возможно, будут подключены и частные миссии, вроде японского лунного зонда SLIM или индийского Chandrayaan-3.

Пока "тёмная башня” остаётся загадкой — и поводом для новых теорий, от научных до самых дерзких.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

