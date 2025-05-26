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Проблемы с соединением? Два отверстия в USB-устройстве решают их без проблем

1:29
Наука

Сегодня никто почти не задумываются о том, как наши электронные устройства, такие как ПК и смартфоны, помогают подключать другие устройства.

USB-устройство
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
USB-устройство

В большинстве случаев мы просто наслаждаемся удобством беспроводного или проводного соединения. Но вот вопрос: для чего же нужны два квадратных отверстия в USB-штекере?

Стандарт USB был введен в 1996 году, что значительно упростило подключение различных устройств. Эти прямоугольные отверстия в USB-разъемах служат для фиксации механизма, предотвращая случайное выскальзывание кабеля и обеспечивая безопасную передачу данных. Такой механизм блокировки прост и экономичен, а также увеличивает срок службы USB-устройств.

Современные разъемы USB Type-C уже не имеют этих отверстий, но большинство людей по-прежнему ассоциируют USB с классическим разъемом Type-A. Интересно, что многие забывают о том, что на телевизорах тоже есть USB-порты, которые можно использовать для подключения различных устройств.

Если присмотреться к USB-разъему, можно заметить две пружинные монтажные клипсы, которые идеально подходят к квадратным отверстиям в штекерах. Когда вы подключаете кабель, эти клипсы фиксируют его на месте, обеспечивая надежное соединение, даже если щелчок не всегда слышен, пишет blikk.

Уточнения

USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике. Получил широчайшее распространение и стал основным интерфейсом подключения периферии к бытовой цифровой технике.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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