Отрывается или тает: кора Венеры не утолщается — что скрывается за этим открытием

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые долгое время думали, что кора Венеры постоянно утолщается, так как там нет тектоники плит.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Но в новой публикации в Nature Communications представлена модель, основанная на плотности горных пород и циклах плавления.

На Земле тектоника плит помогает перерабатывать кору в мантию, регулируя ее толщину через процесс субдукции. Но на Венере толщина коры не превышает 65 километров, что гораздо меньше, чем ожидалось. Это удивительное открытие доказывает, что основание коры может становиться настолько плотным, что оно либо отрывается, либо тает. Это похоже на метаморфизм на Земле и может объяснить активный вулканизм на Венере.

Джастин Филиберто, один из авторов исследования, отметил, что это открытие меняет взгляд на геологическую эволюцию Венеры. Эти процессы могут влиять на химический состав и динамику атмосферы планеты. Будущие космические миссии, такие как DAVINCI и VERITAS, помогут подтвердить эти гипотезы.

Вулканизм играет ключевую роль в динамике Венеры, обеспечивая рециркуляцию коры и выброс летучих элементов в мантию. Это может привести к извержениям вулканов и объяснить геологическую молодость поверхности Венеры, несмотря на отсутствие подвижных плит, передает techno-science.

Уточнения

Зона субдукции также зона поддвига, поднадвиговая зона — линейная зона вдоль границы сходящихся литосферных плит, в которой одна из сходящихся литосферных плит поддвигается под другую, надвигающуюся.



