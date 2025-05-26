Энергетические сбои на горизонте: что несёт мощное солнечное извержение

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы предупреждают, что мощные солнечные бури могут ударить по Земле в ближайшие дни и недели.

Фото: flickr.com by Michael from Minnesota, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оранжевый восход

Солнце активировалось и теперь направлено к нашей планете, что может привести к зрелищным северным сияниям и сбоям в энергетических системах. Так что держите пальцы скрещенными, чтобы не остаться без электричества и снова не оказаться в ситуации без трамваев и троллейбусов.

Недавно обсерватория зафиксировала самое мощное извержение 2025 года, классифицированное как X2.7, из-за нового региона солнечных пятен. Национальное управление океанических и атмосферных исследований администрации США сообщило, что это извержение уже вызвало перебои в подаче электроэнергии на Ближнем Востоке и нарушило радиосвязь на 10 минут.

Сейчас Солнце находится на пике своего 11-летнего цикла активности, так называемом солнечном максимуме. Из-за изменений в магнитных полюсах звезда становится нестабильной и вызывает вспышки и корональные выбросы. Эти явления могут угрожать радиосвязи, электросетям, навигации и безопасности космических кораблей, передает plovdiv24.

Уточнения

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον — «звезда» и νόμος — «закон») — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.



